Китайских промышленных роботов научили «читать» мысли рабочих на конвейере, чтобы помогать им

Китайских промышленных роботов научили «читать» мысли рабочих на конвейере, чтобы помогать им

Группа китайских учёных сообщила о разработке промышленных роботов с неинвазивным подключением к живым работникам. Установленные на работниках датчики позволяют роботизированным системам моментально предугадывать потребность в инструментах или в помощи во время сборочных операций на конвейерах. Это обещает повысить производительность труда рабочих и решить проблемы с демографическим кризисом в Китае и с постоянным ростом стоимости труда.

Источник изображения: Pixabay

Традиционно промышленные роботы работали на конвейерах отдельно от живых сотрудников. Это диктовалось безопасностью производственного процесса. В последние годы с появлением разного рода чувствительных датчиков роботов стали допускать к более тесным взаимодействиям с рабочими. Системы безопасности научились мгновенно блокировать роботизированные установки в случаях угрозы здоровью рабочего. Но полного взаимодействия пока добиться не удалось — камеры и внешние датчики не могут с достаточной точностью распознать потребность рабочих в инструментах и помощи для дальнейших операций.

Для решения проблемы тесного взаимодействия промышленных роботов и рабочих китайские учёные разработали системы датчиков на голове и на группах мышц рабочих. Одних только сигналов с коры головного мозга недостаточно. Тем более что по мере усталости или при выполнении монотонных операций люди перестают концентрироваться на работе и сигнал теряет в качестве.

Нервные импульсы с групп мышц в этом плане более устойчивы и сохраняют информативность более продолжительное время. Сочетание двух способов вкупе с внешними камерами и интеллектуальными системами позволяет с высочайшей точностью предугадывать дальнейшие действия работника, мгновенно ассистировать ему и подавать нужные инструменты или помогать иным способом.

Программа по созданию роботов-ассистентов или коботов с возможностью распознавать «мысли» работников на конвейере стала ключевой для китайской программы роботизации производства. На днях власти Китая заявили, что к 2025 году страна станет мировым лидером по развёртыванию роботизированных производств. Сегодня на 10 000 работников в Китае приходится 246 роботов, что вдвое превышает средний мировой показатель. К 2025 году более 70 % крупных заводов в Китае будут использовать роботов, число которых умножится.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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