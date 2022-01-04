Во Львовской области археологи обнаружили артефакты времен Римской империи

В частности, нашли фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет.

Обнаруженными вблизи с. Каров Львовской области предметами оказались артефакты времен Римской империи.

Это захоронение с обрядовыми предметами и углубленное сооружение, назначение которого остается неизвестным. Об этом сообщили на странице в Facebook Департамента архитектуры и градостроительства Львовской ОГА.

Находки были обнаружены во время разведывательных раскопок недавно открытого памятника времен германских племен.

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА

"В погребении, кроме человеческих останков, археологи нашли фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также: обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр", – рассказала директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Елена Василько.

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА

По мнению археологов, эти предметы Римской империи свидетельствуют о погребении богатого мужчины. Находку датируют III в. н.э. и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готтов.

Исследовать окрестности с. Каров начали в 2017 году, когда местные краеведы случайно обнаружили древний меч и другие металлические изделия и принесли их в Историко-краеведческий музей г. Винники. Археологи пришли к выводу, что это – древний могильник германских племен, которых на этой территории не должно было быть.

“Каров как археологическая находка – открытие века. И не только для Украины: бронзовый котел с атташами в виде мужских фигур, который мы нашли давно, является третьей находкой в мире. Кроме того, могильник свидетельствует, что на этих территориях проживали люди, о существовании которых на украинских территориях до сих пор не было известно. Предполагаем, что это группа людей из Среднего Дуная, которые поселились здесь в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно - так называемых Маркоманских войн 166-180 годов", — прокомментировал руководитель раскопок, кандидат исторических наук Ярослав Онищук.

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА

Раскопки в окрестностях с. Каров проводятся совместными усилиями Историко-краеведческого музея г.Винники, департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской областной государственной администрации, кафедры археологии и специальных областей исторической науки ЛНУ им. Ивана Франко в партнерстве с Институтом археологии Жешувского университета.

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА

Новые артефакты времен Римской империи обнаружили ученые общей археологической экспедиции краеведческого музея в г. Винники и Львовского национального университета им. И. Франко под руководством доцента кафедры археологии ЛНУ им. И. Франко Ярослава Онищука.