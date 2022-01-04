Телескоп «Джеймс Уэбб» может помочь раскрыть загадку тёмного вещества

Телескоп «Джеймс Уэбб» может помочь раскрыть загадку тёмного вещества

Неуловимое и невидимое для наблюдения гипотетическое тёмное вещество во Вселенной проявляет себя только в виде ряда гравитационных явлений, которые вполне регистрируются. Учёные ещё не определились с природой этого явления. Согласно теории Стивена Хокинга, тёмное вещество — это небольшие первичные чёрные дыры из ранней Вселенной, и телескоп «Джеймс Уэбб» будет готов открыть на них охоту.

Источник изображения: Pixabay

Стивен Хокинг предложил теорию о первичных чёрных дырах в качестве тёмного вещества около 50 лет назад. Это простая и ясная теория, которая не требует поиска новой и непонятной элементарной частицы, что, в свою очередь, потребовало бы коррекции математических и физических моделей устройства Вселенной.

Согласно предположению Хокинга, на ранних этапах после Большого взрыва плотность разлетающихся сгустков вещества была достаточна для того, чтобы оно схлопнулось в чёрные дыры. Согласно распространённой теории, которая сочетается с наблюдениями, чёрные дыры образуются из звёзд определённой массы после начала их затухания. Тем самым чёрные дыры не могли возникнуть на ранних этапах развития Вселенной. Если чёрные дыры возникли из первичного вещества, то они вполне могли бы стать тем центром масс, вокруг которых впоследствии собралось бы обычное вещество и сформировались бы звёзды, галактики и скопления.

Телескоп «Джеймс Уэбб» будет способен заглянуть во времена очень ранней Вселенной, где все эти процессы могли происходить. Напрямую он не сможет увидеть чёрные дыры (собственно, поэтому чёрные дыры до сих пор считаются теоретическими объектами, но с очень высокой степенью соответствия наблюдениям), однако «Джеймс Уэбб» различит звёзды так далеко в прошлом, куда ещё человек не мог заглянуть. По гравитационном поведению звёзд в прошлом, и благодаря эффектам гравитационного линзирования можно будет косвенно обнаружить то, что мы считаем чёрными дырами и, возможно, сможем понять природу эволюции Вселенной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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