Во Франции обнаружили более заразный, чем омикрон, вариант ковида

Во французском городе Марсель зафиксировали 12 случаев нового штамма коронавируса. Вариант B.1.640.2, названный IHU, был обнаружен учёными из Института средиземноморской инфекции IHU. Исследователи говорят, что он содержит 46 мутаций – даже больше, чем омикрон, что делает его более устойчивым к вакцинам.

Согласно исследованию, опубликованному на портале MedRxiv, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию".

Впервые новый вариант коронавируса, обозначенный как B.1.640.2, был обнаружен в ноябре 2021 года у человека, вернувшегося из Камеруна. Мужчина был вакцинирован. Прививку ему сделали за три дня до поездки.

"За день до установления диагноза у него развились легкие респираторные симптомы", – говорится в сообщении.

В настоящее время B.1.640.2 не был обнаружен в других странах и не обозначен как вариант, исследуемый Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, сейчас в мире получает распространение обнаруженный в ноябре на юге Африки штамм коронавируса омикрон. Главной особенностью омикрона является внезапный эволюционный скачок, проявившийся в беспрецедентном количестве мутаций в геноме.

Важно, что эти 32 мутации повлияли на спаечный белок, отвечающий за проникновение вируса в клетки человека. Благодаря этому вариант омикрон распространяется с огромной скоростью, однако он приводит к болезни с более легкими симптомами, чем дельта.