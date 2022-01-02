США одобрили продление соглашения по использованию МКС до 2030 года

Правительство США одобрило продление соглашения по использованию Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Билл Нельсон (Bill Nelson).

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«Международная космическая станция является маяком для мирного международного сотрудничества в сфере науки, и за более чем 20 лет она помогла людям добиться множества научных, образовательных и технологических достижений. Я рад, что администрация Байдена и Харрис взяла на себя обязательство по поддержке работы станции до 2030 года», — говорится в заявлении Билла Нельсона.

В сообщении NASA отмечается, что продление срока службы МКС будет способствовать проведению ещё одного продуктивного десятилетия исследований, а также обеспечит возможность плавного перехода к использованию одной или нескольких коммерческих станций к концу 20-х годов. В дальнейшем NASA планирует использовать коммерческие орбитальные станции, строительством которых займутся частные аэрокосмические компании, такие как Blue Origin. Такой подход более выгоден с экономической точки зрения, поскольку ведомству не придётся обслуживать всю станцию, арендуя под свои нужды лишь её часть.

В том, что США одобрили продление соглашения по использованию МКС, нет ничего удивительного. В середине прошлого месяца руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано (Joel Montalbano) заявлял, что ведомство приложит необходимые усилия для того, чтобы орбитальная станция продолжала функционировать как минимум до 2030 года. Тогда же было сказано, что международные партнёры NASA должны согласовать решение о дальнейшей судьбе МКС.



