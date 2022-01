Развёртывание солнцезащитного экрана на телескопе «Джеймс Уэбб» завершается

Основная часть работ по развёртыванию солнцезащитного экрана уже завершена. На телескопе развёрнуты левая и правая части экрана, в ближайшее время на его пятислойной структуре будет установлено необходимое натяжение.

Источник изображения: webb.nasa.gov

Как сообщил официальный твиттер-аккаунт телескопа «Джеймс Уэбб», на аппарате уже успешно развёрнуты левая и правая части солнцезащитного экрана, благодаря чему он обрёл ромбовидную форму и стал напоминать бриллиант. Экран является одной из важнейших частей телескопа, запущенного 25 декабря. Аппарат предназначен для поиска сигналов от объектов молодой Вселенной, но для этого оптика и прочие компоненты должны быть холодными, поэтому от солнечных лучей оборудование защищает специальный экран.

Shine bright like a diamond ?

With the successful deployment of our right sunshield mid-boom, or “arm,” Webb’s sunshield has now taken on its diamond shape in space. Next up: tensioning the 5 sunshield layers! https://t.co/6G2caS1djY #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/q0iuHdnKlN

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 1, 2022