Развёртывание солнцезащитного экрана на телескопе «Джеймс Уэбб» завершается

Основная часть работ по развёртыванию солнцезащитного экрана уже завершена. На телескопе развёрнуты левая и правая части экрана, в ближайшее время на его пятислойной структуре будет установлено необходимое натяжение.

Источник изображения: webb.nasa.gov

Как сообщил официальный твиттер-аккаунт телескопа «Джеймс Уэбб», на аппарате уже успешно развёрнуты левая и правая части солнцезащитного экрана, благодаря чему он обрёл ромбовидную форму и стал напоминать бриллиант. Экран является одной из важнейших частей телескопа, запущенного 25 декабря. Аппарат предназначен для поиска сигналов от объектов молодой Вселенной, но для этого оптика и прочие компоненты должны быть холодными, поэтому от солнечных лучей оборудование защищает специальный экран.

Shine bright like a diamond ?

With the successful deployment of our right sunshield mid-boom, or “arm,” Webb’s sunshield has now taken on its diamond shape in space. Next up: tensioning the 5 sunshield layers! https://t.co/6G2caS1djY #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/q0iuHdnKlN — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 1, 2022

Его размеры составляют 21,2?14,2 м — объект такого формата было бы невозможно уместить на ракете в развёрнутом виде, поэтому он принимает необходимую форму уже в космосе. На каждом этапе существует множество потенциальных точек отказа, способных загубить всю миссию. Конструкция экрана включает в себя 140 спусковых механизмов, около 70 петель, 8 двигателей развёртывания, многочисленные подшипники, пружины, шестерни, около 400 блоков, а также 90 кабелей общей протяжённостью 400 м, как уточнили в ответственной за проект компании Northrop Grumman.

Раскрытие экрана является важнейшим, но не завершающим этапом: в ближайшее время операторам предстоит обеспечить необходимое натяжение на всех пяти его слоях — эта работа будет завершена до конца выходных. Далее не ранее 7 января будут развёрнуты основное (6,5 м в диаметре) и вторичное зеркала телескопа. Следующим крупным этапом станет прибытие аппарата в точку Лагранжа L? системы Солнце-Земля. После этого операторам будет необходимо выровнять 18 секторов основного зеркала, чтобы они заработали как единая поверхность, далее будет проведена проверка и калибровка научного оборудования. Основная научная работа с использованием «Джеймса Уэбба» начнётся через полгода после запуска — летом 2022 года.



