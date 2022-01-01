Гори-гори, моя звезда: в 2023 году японцы запустят первый в мире деревянный спутник

Зона влияния человека давно простирается за пределы земной атмосферы, поэтому защитники окружающей среды не стесняются выражать свою озабоченность как загрязнением ближайшего космоса, так и проблемой утилизации отходов от профильной деятельности на Земле. Японские учёные рассчитывают в следующем году запустить спутник с обшивкой из дерева — экологически чистого материала.

Источник изображения: Университет Киото

Как поясняет Nikkei Asian Review, совместный проект Университета Киото и компании Sumitomo Forestry подразумевает создание спутника с деревянным корпусом, который не только будет дешевле алюминиевого, но и после вывода из эксплуатации сможет сгореть в плотных слоях атмосферы, не создавая избыточного её загрязнения. Проницаемость деревянной обшивки для радиоволн позволит разместить антенну внутри, защитив её от внешних механических воздействий.

Разрабатываемый спутник будет представлять собой деревянный куб с длиной ребра 100 мм, на его гранях расположатся солнечные панели. Естественно, без электронной начинки обойтись нельзя, поэтому спутник не будет целиком выполнен из дерева. К слову, подготовка к созданию такого спутника будет включать проведение экспериментов по оценке износостойкости деревянных материалов в космической среде за бортом МКС. Соответствующие работы намечены на февраль этого года. Пластина с образцами дерева различных пород будет закреплена на обшивке МКС сроком на девять месяцев, чтобы оценить влияние космической среды на образцы материала.



