Украинец Поляков согласился продать свою долю в Firefly Aerospace в ответ на обращение правительства США

Правительство ссылается на соображения национальной безопасности.

Украинец Поляков согласился продать свою долю в Firefly Aerospace в ответ на обращение правительства США
Макс Поляков
Фото: ngp-ua.info

Правительство США обратилось с просьбой к украинскому предпринимателю Максу Полякову продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что правительство ссылается на соображения национальной безопасности.

Firefly, частная ракетная компания, которую в течение нескольких лет поддерживает Поляков. Представители правительства и аэрокосмической промышленности США выразили опасения, что ценные технологии могут попасть в Украину, РоSSию или другие страны, пытающиеся разрабатывать ракетные программы.

В конце ноября Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в котором говорилось о проблемах национальной безопасности. Полякова также просили продать свою примерно 50% долю в Firefly.

Бизнесмен согласился с этим требованием. При этом он подчеркнул, что его владение Firefly не представляет угрозы национальной безопасности.

"Noosphere Ventures объявила сегодня, что намерена сохранить инвестиционно-банковскую фирму для предоставления помощи в продаже доли участия Noosphere Ventures в Firefly Aerospace", – говорится в заявлении компании Полякова.

По словам источников, знакомых с ситуацией, правительство США приостановило текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге.

Напомним, компания Firefly Aerospace, где Поляков – мажоритарный акционер, специализируется на выпуске ракет класса Alpha, доставляющих груз на Луну.

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