В Украине обнаружили циркуляцию гриппа типов A(H3N2) и В

В Украине в настоящее время выявлена циркуляция гриппов А (H3N2) и B. Центр общественного здоровья фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями.

Сейчас гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых – дети до 17 лет, сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он призвал украинцев прививаться от гриппа. С начала эпидсезона вакцинацию уже прошли более 113 тысяч человек.

"В этом году Украина бесплатно получила 30 тыс. доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников. Вакцины зашли благодаря участию в механизме PIVI. Это вакцины корейского производства. Также за счет госбюджета закуплены более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов, которые используются для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в частности, военных, педагогов, медработников и людей в возрасте от 60 лет", – добавил он.

Люди не из групп риска могут прививаться самостоятельно. В ноябре в Украине прошел пятидневный пилотный проект вакцинации от гриппа в аптеках.