Япония намерена отправить астронавтов на Луну после 2025 года

Япония намерена отправить астронавтов на Луну после 2025 года

Стало известно о намерении правительства Японии высадить своих астронавтов на поверхность Луны во второй половине текущего десятилетия. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра страны Фумио Кисиды.

Источник изображения: NASA

Высадка японских астронавтов на Луне должна стать частью более широкой деятельности в районе и на поверхности спутника нашей планеты, которая будет проводиться вместе с США. В рамках этой программы в декабре 2021 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) открыло новый набор астронавтов, который продлится до 4 марта 2022 года. В настоящее время отряд японских астронавтов состоит из семи человек, причём средний возраст участников группы составляет 52 года. В следующем десятилетии ожидается активное освоение Луны, но к тому времени из нынешнего состава астронавтов останутся только два человека, тогда как остальные пять уйдут на пенсию.

Напомним, весной 2019 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США анонсировало проект программы исследования и освоения Луны под названием Artemis. Третий этап этой программы предполагает высадку астронавтов на поверхности спутника, которая ориентировочно должна состояться во второй половине 2020-х годов. Япония в 2019 году присоединилась к американской лунной программе. Соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны было подписано NASA и Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в том же году. В рамках этого взаимодействия предусмотрены поставки оборудования, обмен данными о лунной поверхности, совместная разработка лунохода, а также возможность отправки на Луну японских астронавтов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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