Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии

Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии

Как сообщило китайское правительственное информационное агентство «Синьхуа», сегодня на орбиту был выведен спутник «Цзыюань-1 02E». Для ракеты-носителя серии «Великий поход» это был уже 403-й пуск.

Источник изображения: F8_f16 / pixabay.com

Агентство «Синьхуа» сообщило, что запуск ракеты «Чанчжэн-4-си» (или «Великий поход — 4») был произведён с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси в Северном Китае. Ракета-носитель стартовала в 11:11 по пекинскому времени. Подробностей запуска спутника на орбиту агентство не уточняет, ничего не говорится и о предназначении аппарата — сообщается лишь, что это был 403-й запуск ракеты-носителя в серии «Великий поход».

Вместе с тем, по данным «ТАСС», речь идёт о спутнике, который был построен Китайской академией космических технологий. Аппарат предназначен для съёмок поверхности Земли в высоком разрешении, причём речь идёт о стереоскопической картографии. Напомним, в сентябре Китай вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen 5 (02), разработанный Шанхайской академией космических технологий (SAST) — он также оборудован приборами для мониторинга атмосферы, воды и суши. Спутник присоединился к другим аппаратам дистанционного зондирования.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Создатель криптоплатформы Tron заплатил $28 млн, чтобы слетать в космос на корабле New ShepardСоздатель криптоплатформы Tron заплатил $28 млн, чтобы слетать в космос на корабле New Shepard
ВОЗ одобрила десятую вакцину от коронавирусаВОЗ одобрила десятую вакцину от коронавируса
Новая вакцина против старения увеличила продолжительность жизни мышей. А с людьми так сработает?Новая вакцина против старения увеличила продолжительность жизни мышей. А с людьми так сработает?
Учёные «закрутили» магнит и наблюдали удивительную структуру магнитного поляУчёные «закрутили» магнит и наблюдали удивительную структуру магнитного поля
Астрономы обнаружили самую большую группу планет-изгоев — они свободно летают по Млечному путиАстрономы обнаружили самую большую группу планет-изгоев — они свободно летают по Млечному пути
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX перенесла запуск украинского спутника на 13 январяSpaceX перенесла запуск украинского спутника на 13 января
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников StarlinkSpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Запуск ракеты Atlas V с военным спутником перенесён из-за утечки горючего в наземном хранилищеЗапуск ракеты Atlas V с военным спутником перенесён из-за утечки горючего в наземном хранилище
Названа дата запуска украинского спутника "Сич-2"Названа дата запуска украинского спутника "Сич-2"
Млечный Путь лишили галактик-спутников
SpaceX отложила запуск украинского спутника на январь, - ШмыгальSpaceX отложила запуск украинского спутника на январь, - Шмыгаль
НАТО раскритиковало РоSSию из-за испытаний оружия для уничтожения спутниковНАТО раскритиковало РоSSию из-за испытаний оружия для уничтожения спутников
Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту французские разведывательные спутникиРакета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту французские разведывательные спутники
РоSSия подтвердила испытание оружия для уничтожения спутниковРоSSия подтвердила испытание оружия для уничтожения спутников
Китай строит корабль для проведения морских пусков ракет-носителейКитай строит корабль для проведения морских пусков ракет-носителей
Последние новости
Подгружаем последние новости