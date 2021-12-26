Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии

Как сообщило китайское правительственное информационное агентство «Синьхуа», сегодня на орбиту был выведен спутник «Цзыюань-1 02E». Для ракеты-носителя серии «Великий поход» это был уже 403-й пуск.

Источник изображения: F8_f16 / pixabay.com

Агентство «Синьхуа» сообщило, что запуск ракеты «Чанчжэн-4-си» (или «Великий поход — 4») был произведён с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси в Северном Китае. Ракета-носитель стартовала в 11:11 по пекинскому времени. Подробностей запуска спутника на орбиту агентство не уточняет, ничего не говорится и о предназначении аппарата — сообщается лишь, что это был 403-й запуск ракеты-носителя в серии «Великий поход».

Вместе с тем, по данным «ТАСС», речь идёт о спутнике, который был построен Китайской академией космических технологий. Аппарат предназначен для съёмок поверхности Земли в высоком разрешении, причём речь идёт о стереоскопической картографии. Напомним, в сентябре Китай вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen 5 (02), разработанный Шанхайской академией космических технологий (SAST) — он также оборудован приборами для мониторинга атмосферы, воды и суши. Спутник присоединился к другим аппаратам дистанционного зондирования.



