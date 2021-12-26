NASA впервые скорректировало курс космического телескопа «Джеймс Уэбб»

Вчера состоялся долгожданный запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope), для чего использовалась ракета-носитель Ariane 5. Пуск прошёл успешно и теперь стало известно, что специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провели первую из трёх запланированных корректировок курса телескопа. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление представителей агентства.

Источник изображения: NASA

«В 19:50 по времени Восточного побережья США началась первая операция по промежуточной коррекции. Она продолжалась 65 минут и сейчас завершена», — приводит источник слова представителя NASA. Также было сказано, что включение двигателей в рамках операции по корректировке курса «является одним из двух этапов, для проведения которых время играет решающую роль, первым было раскрытие панелей солнечных батарей, которое произошло вскоре после запуска».

Согласно имеющимся данным, манёвр по корректировке курса помог выверить траекторию полёта телескопа в направлении своей цели, находящейся в точке Лагранжа L? системы Солнце-Земля. Ожидается, что «Джеймс Уэбб» достигнет места назначения примерно через четыре недели. За это время он преодолеет расстояние около 1,5 млн км. Что касается самого космического телескопа, то он является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.

Отметим также, что «Джеймс Уэбб» обладает 6,5-метровым зеркалом, которое сейчас находится в сложенном состоянии. Для правильной работы телескопа необходимо, чтобы составные части зеркала максимально точно состыковались друг с другом. Астрономы планируют использовать телескоп, работающий в оптическом и инфракрасном диапазонах, для изучения древней истории Вселенной, поиска пригодных для жизни планет и многого другого. Предполагаемый срок эксплуатации аппарата составляет 10 лет.



