Солнечные панели Toshiba добавят электромобилям 35 км суточного пробега

Разработка Toshiba обещает «бесплатно» добавить электромобилям до 35 км суточного пробега, выпустить электротранспорт без необходимости подключать к электросети для заряда аккумуляторов, а также позволит реализовать проекты стратосферных телекоммуникационных платформ. Всё это благодаря повышению эффективности солнечных панелей и, что самое важное, без значительного роста стоимости фотопанелей.

Источник изображения: Toshiba

Добиться заявленных целей компания намерена за счёт производства тандемных (составных) солнечных ячеек, верхний прозрачный слой которых изготавливается с использованием недорогого оксида меди (Cu2O), а нижний из обычного кремния. Первый перспективный прототип такой тандемной ячейки Toshiba представила в 2019 году, о чём мы в своё время рассказывали. В перспективе составной фотоэлемент по технологии компании может показать до 40 % КПД. И это с учётом того, что для него не нужны дорогие химические элементы III-V групп таблицы Менделеева, включая арсенид галлия. Использовать медь будет намного дешевле.

Представленный в 2019 году тандемный фотоэлемент Toshiba мог похвастаться КПД 23,8 %, в то время как типичный КПД обычных кремниевых солнечных элементов составлял 22 %. Дальнейшее совершенствование технологии изготовления прозрачного слоя позволило поднять его эффективность до 8,4 %, а общую в тандеме с кремнием — до 27,4 %. Для сравнения, самый эффективный на сегодня одиночный кремниевый фотоэлемент показывает эффективность 26,7 %, что существенно ниже тандемного фотоэлемента Toshiba.

Компания продолжит совершенствовать технологию нанесения прозрачного верхнего слоя на кремний, чтобы каждый из слоёв эффективно поглощал свою длину волны, а верхний слой оставался максимально прозрачным. Цель разработчиков заключается в том, чтобы добиться КПД прозрачного слоя на уровне 10 % с сохранением 80 % прозрачности, и тогда электротранспорт получит подспорье в виде навесных панелей и будет меньше зависеть от заряда в аккумуляторах.



