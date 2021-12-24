Астрономы обнаружили самую большую группу планет-изгоев — они свободно летают по Млечному пути

Астрономы обнаружили самую большую группу так называемых «планет-изгоев» — свободно перемещающихся планет, которые не вращаются вокруг звёзд, а свободно плывут в глубинах космоса. Группа из примерно 70 таких небесных тел, замеченная в нашей галактике Млечный Путь, является крупнейшей из обнаруженных когда-либо.

Источник изображений: ESO/N. Risinger (skysurvey.org)

Расположенные в созвездиях Скорпиона и Змееносца, планеты-изгои были обнаружены с помощью набора телескопов, часть из которых расположена на Земле, а часть в космосе. Как правило, планеты-изгои трудно сфотографировать, потому что они располагаются недостаточно близко к звёздам, что снижает их видимость. Однако астрономам из Венского университета Австрии и французской Лаборатории астрофизики Бордо удалось зафиксировать слабые тепловые сигнатуры, исходящие от газовых планет, сформировавшихся за последние несколько миллионов лет. Это стало возможным благодаря анализу данных, собранных за последние 20 лет.

Астрономы отмечают, что это лишь малая часть таких планет. Предполагается, что в Млечном Пути их насчитывается несколько миллиардов. Согласно пресс-релизу Европейской южной обсерватории, это открытие является шагом к выяснению того, как эти загадочные объекты образуются в космосе. Возможно, планеты-изгои сформировались вокруг звёзд, а затем были «изгнаны» из своих солнечных систем. С другой стороны, они могли образоваться из коллапсирующих газовых облаков, слишком маленьких, чтобы привести к рождению новой звезды.

Астрономы сообщают, что в настоящее время ожидают завершения строительства Чрезвычайно большого телескопа, гигантской обсерватории, которая сыграет решающую роль в поиске дополнительной информации о «планетах-изгоях». Она должна начать свою работу в конце текущего десятилетия.



