В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придётся облизывать

Японский профессор разработал прототип телевизора, способного имитировать вкусы еды. Система получила название Taste the TV (TTTV) — помимо дисплея, она включает в себя 10 ёмкостей со вкусовыми добавками, которые напыляются на гигиеническую плёнку в различных комбинациях, образуя вкусы конкретных блюд. Когда формирование вкуса завершено, плёнка растягивается на поверхности экрана.

Источник изображений: Kim Kyung-Hoon / reuters.com

Автором проекта стал профессор Университета Мэйдзи Хомей Миясита (Homei Miyashita). Он уверен, что подобное изобретение актуально в условиях пандемии, поскольку оно открывает для людей новые способы связи. «Цель в том, чтобы позволить людям попробовать блюда в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома», — прокомментировал он своё изобретение. Профессор возглавляет группу из примерно 30 студентов, совместными усилиями они создали уже несколько подобных проектов, в том числе вилку, которая обогащает вкус блюд.

Прототип TTTV господин Миясита построил самостоятельно в течение последнего года — по словам изобретателя, коммерческая версия системы будет стоить около 100 000 иен ($875). На практике «вкусовизор» сможет использоваться для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также для разработки дегустационных игр и викторин. Решениями профессора уже заинтересовались несколько частных компаний — их привлекла идея системы, способной придать обычному хлебу вкус пиццы или шоколада.

В демонстрации TTTV участвовала студентка профессора Юки Хоу (Yuki Hou). Она поставила перед системой задачу выдать вкус шоколада, и с нескольких попыток задание было принято. Спустя какое-то время напылители нанесли вкус на пластиковую плёнку. «Похоже на молочный шоколад. Сладкое, как шоколадный крем», — оценила она результат.



