Создатель криптоплатформы Tron заплатил $28 млн, чтобы слетать в космос на корабле New Shepard

Создатель криптоплатформы Tron заплатил $28 млн, чтобы слетать в космос на корабле New Shepard

Основатель криптовалютной платформы Tron Джастин Сан (Justin Sun) выиграл аукцион аэрокосмической компании Blue Origin, заплатив $28 млн за право стать участником первого пилотируемого суборбитального полёта на New Shepard, однако тогда ему не удалось принять участи в миссии, и теперь он готовится к новой. Об этом предприниматель написал на своей странице в сети Twitter.

Источник изображения: Blue Origin

Первый суборбитальный полёт с пассажирами Blue Origin провела 20 июля 2021 года. В рамках этой миссии на границе космического пространства побывали основатель компании Джефф Безос (Jeff Bezos) и ещё три члена экипажа. Тогда победитель аукциона не смог принять участие в полёте и его личность не была раскрыта. Теперь же 31-летний предприниматель объявил о намерении отправиться в суборбитальный полёт в следующем году вместе с пятью другими «космическими воинами», которые составят ему компанию в этой миссии.

Джастин Сан не раскрыл личности остальных членов экипажа, но кое-что рассказал об этом. Стало известно, что одним из участников полёта станет «видная фигура в мире криптовалюты», второй член экипажа — «страстно увлечённый космосом» член сообщества Tron, а третий — предприниматель. Четвёртым и пятым участниками полёта станут артист и влиятельная знаменитость. Более подробная информация касательно данного вопроса будет раскрыта в течение следующих нескольких месяцев, сообщили в Blue Origin.

Джастин Сан родился и вырос в Китае, а недавно он стал послом Гренады во Всемирной торговой организации. Суборбитальный полёт на корабле New Shepard сделает его первым гренадцем, первым международным дипломатом и первым лидером индустрии блокчейна, побывавшим в космосе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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