SpaceX в сотый раз осуществила мягкую посадку первой ступени ракеты Falcon 9

Американская компания SpaceX провела вчера 31-й орбитальный пуск в году, отправив с помощью ракеты-носителя Falcon 9 корабль Dragon с тремя тоннами груза к Международной космической станции. Вместе с этим, в рамках данной миссии SpaceX в сотый раз осуществила успешную посадку первой ступени ракеты.

SpaceX в сотый раз осуществила мягкую посадку первой ступени ракеты Falcon 9

Источник изображения: PATRICK T. FALLON / AFP / Getty Images

Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала с площадки Launch Pad 39, которая расположена на территории Космического центра Кеннеди, 21 декабря в 05:07 по местному времени. Этот пуск дал старт 24-й миссии компании по доставке грузов на орбитальную станцию. На этот раз на борту корабля Dragon находится около 3 тонн грузов, в том числе запас продовольствия, а также материалы и оборудование для проведения научных экспериментов.

Примерно через восемь минут после старта Falcon 9 первая ступень ракеты-носителя вернулась на Землю и совершила мягкую посадку на специальную плавучую платформу Just Read the Instruction. «Это первая посадка для этой конкретной ступени, но сотая успешная посадка для ступеней ракет орбитального класса. Отличный способ завершить год», - прокомментировал достижение Энди Трейн (Andy Train), руководитель производства SpaceX.

SpaceX в сотый раз осуществила мягкую посадку первой ступени ракеты Falcon 9

Источник изображения: SpaceX

Вместе с тем, вчерашний пуск Falcon 9 помог SpaceX сделать рекорд по количеству проведённых за год пусков ещё более внушительным. С начала года компания Илона Маска (Elon Musk) осуществила проведение 31 орбитального пуска. «Это был рекордный год для SpaceX. Это наш 31-й и последний пуск в 2021 году, что больше 26 пусков, с которыми мы закончили прошлый год», — сказала Сара Уокер (Sarah Walker), руководитель миссии Dragon в SpaceX.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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