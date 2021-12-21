Юпитерианский зонд «Юнона» записал пение магнитосферы Ганимеда

Юпитерианский зонд «Юнона» записал пение магнитосферы Ганимеда

Летом этого года зонд NASA Juno пролетел на сравнительно близком расстоянии мимо спутника Юпитера Ганимеда. Среди прочих измерений научные приборы зонда провели наблюдение за магнитосферой Ганимеда. Активность электрических и магнитных полей этого космического тела оказалась очень удивительной, что в полной мере позволяет понять перевод частот в звуковой диапазон. Вы только послушайте это!

На обработанной записи «Юноны» магнитосфера Ганимеда издаёт звуки, которые можно услышать в научно-фантастических фильмах прошлого века, а также в работах различных музыкальных групп того же периода. Удивительно, как человек смог предугадать и представить себе нечто подобное и связать его с космосом. Самое время напрячься сторонникам теорий заговора. Но если серьёзно, перевод высокочастотных электромагнитных колебаний в звуковой диапазон помогает полнее представить картину явлений.

Ряд аспектов и переходных явлений на высоких частотах сложно анализировать. Чтобы подробно изучить такие моменты частоты удобно понижать и только затем поддавать анализу. Превращённая в песню запись активности магнитосферы Ганимеда — это лишь побочный продукт такого анализа, но это и песня науке, и космической мечте человечества.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coronavac не защищает от омикрона, судя по предварительным данным – BloombergCoronavac не защищает от омикрона, судя по предварительным данным – Bloomberg
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников StarlinkSpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
На самом быстром суперкомпьютере смоделировали термоядерный синтез
Новая вакцина против старения увеличила продолжительность жизни мышей. А с людьми так сработает?Новая вакцина против старения увеличила продолжительность жизни мышей. А с людьми так сработает?
Физики попытались переопределить энергию с помощью энтропии и объяснить чёрные дырыФизики попытались переопределить энергию с помощью энтропии и объяснить чёрные дыры
Блок рекламы


Похожие новости
Фото дня: бушующий мир Юпитера в объективе станции «Юнона»Фото дня: бушующий мир Юпитера в объективе станции «Юнона»
Аппарат «Юнона» измерил глубину Большого красного пятна ЮпитераАппарат «Юнона» измерил глубину Большого красного пятна Юпитера
Зонд NASA отправился в миссию по изучению троянских астероидов около ЮпитераЗонд NASA отправился в миссию по изучению троянских астероидов около Юпитера
Китай вывел на орбиту Gaofen 5 (02) — оптический спутник зондирования Земли в высоком разрешенииКитай вывел на орбиту Gaofen 5 (02) — оптический спутник зондирования Земли в высоком разрешении
Исследовательский зонд NASA Europa Clipper отправится к спутнику Юпитера на ракете SpaceX Falcon HeavyИсследовательский зонд NASA Europa Clipper отправится к спутнику Юпитера на ракете SpaceX Falcon Heavy
Зонд InSight сумел измерить размер ядра МарсаЗонд InSight сумел измерить размер ядра Марса
Второй за два дня зонд достиг орбиты МарсаВторой за два дня зонд достиг орбиты Марса
Зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту МарсаЗонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса
Космический зонд ОАЭ впервые долетит до МарсаКосмический зонд ОАЭ впервые долетит до Марса
Китайский зонд достигнет орбиты Марса в февралеКитайский зонд достигнет орбиты Марса в феврале
Последние новости
Подгружаем последние новости