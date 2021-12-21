Юпитерианский зонд «Юнона» записал пение магнитосферы Ганимеда

Летом этого года зонд NASA Juno пролетел на сравнительно близком расстоянии мимо спутника Юпитера Ганимеда. Среди прочих измерений научные приборы зонда провели наблюдение за магнитосферой Ганимеда. Активность электрических и магнитных полей этого космического тела оказалась очень удивительной, что в полной мере позволяет понять перевод частот в звуковой диапазон. Вы только послушайте это!

На обработанной записи «Юноны» магнитосфера Ганимеда издаёт звуки, которые можно услышать в научно-фантастических фильмах прошлого века, а также в работах различных музыкальных групп того же периода. Удивительно, как человек смог предугадать и представить себе нечто подобное и связать его с космосом. Самое время напрячься сторонникам теорий заговора. Но если серьёзно, перевод высокочастотных электромагнитных колебаний в звуковой диапазон помогает полнее представить картину явлений.

Ряд аспектов и переходных явлений на высоких частотах сложно анализировать. Чтобы подробно изучить такие моменты частоты удобно понижать и только затем поддавать анализу. Превращённая в песню запись активности магнитосферы Ганимеда — это лишь побочный продукт такого анализа, но это и песня науке, и космической мечте человечества.



