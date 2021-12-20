Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса Novavax

Это пятая вакцина, рекомендованная для использования в ЕС.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Nuvaxovid, разработанной американской компанией Novavax.

Об этом сообщается на сайте EMA.

Вакцина рекомендуется для введения людям старше 18 лет.

Это будет пятая вакцина, рекомендованная для использования в странах Евросоюза , после Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Клинические исследования показали, что эффективность вакцины Novavax находится в районе 90%, но они проводились преимущественно на старых штаммах коронавируса – оригинальном и вариантах альфа и бета. Данные об эффективности этой вакцины против нового штамма омикрон пока очень ограничены.

Напомним, что Украина заказала 10 млн доз вакцины Novavax у индийского производителя Serum Institute и даже произвела предоплату на 2 млн доз, но министр здравоохранения Виктор Ляшко в августе сообщил, что планирует расторгнуть это соглашение.