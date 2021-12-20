Фото дня: фейерверк светил в рассеянном звёздном скоплении

Фото дня: фейерверк светил в рассеянном звёздном скоплении

В рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен потрясающий снимок структуры с обозначением NGC 1755.

Названное образование — это рассеянное звёздное скопление. Оно располагается в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, являющейся спутником Млечного Пути.

Рассеянные звёздные скопления представляют собой группы светил (до нескольких тысяч), образованных из одного гигантского молекулярного облака. Такие звёзды имеют примерно одинаковый возраст, но различаются по массе, поскольку сформировались в разных частях облака.

Фото дня: фейерверк светил в рассеянном звёздном скоплении

На представленной фотографии NGC 1755 выглядит как фейерверк на ночном небе. Приблизительно 25 % звёзд скопления принадлежат к синей области главной последовательности, а остальные 75 % — к красной.

Запечатлённая структура была открыта ещё в 1826 году английским астрономом Джеймсом Данлопом (James Dunlop). При наблюдении скопления применялись инструменты Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3 на борту «Хаббла».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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