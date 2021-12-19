Возле станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за последние 20 лет уровень снега

Предыдущий рекорд датирован 2016 годом.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Возле станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за последние 20 лет уровень снега – 2,75 м.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Предыдущий рекорд датирован 2016-м годом и составляет 2,65 м, то есть на 10 см меньше.

“На нашем острове и теперь снег. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинята не пострадали”, – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Отметим, погоду на станции можно отслеживать онлайн на ее странице.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Напомним, Украина приобрела научно-исследовательский ледокол "Ноосфера", который будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Этот ледокол ранее состоял в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. 5 октября ледокол зашел в акваторию Одесского порта. Портом его приписки определена Одесса.

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