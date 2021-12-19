SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
В настоящее время орбитальная группировка состоит из 1 942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.
Falcon 9 (архивное фото)
Фото: #twitter#.com/SpaceX
Тяжелая ракета-носитель Falcon успешно вывела на орбиту 52 мини-спутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Об этом сообщает компания SpaceX в Twitter.
"Успешный вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск был произведен в 04:41 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.
Приблизительно через 15,5 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км. После проверки их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.
В настоящее время орбитальная группировка SpaceX состоит из 1 942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.