SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

В настоящее время орбитальная группировка состоит из 1 942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Falcon 9 (архивное фото)
Фото: #twitter#.com/SpaceX

Тяжелая ракета-носитель Falcon успешно вывела на орбиту 52 мини-спутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает компания SpaceX в Twitter.

"Успешный вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был произведен в 04:41 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Приблизительно через 15,5 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км. После проверки их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

В настоящее время орбитальная группировка SpaceX состоит из 1 942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.

Watch Falcon 9 launch 52 Starlink satellites to orbit ? https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/L2w1yHT2XG

— SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021

Напомним, это уже 34-е выведение на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-е этого года. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 декабря.

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