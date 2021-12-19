SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

В настоящее время орбитальная группировка состоит из 1 942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.

Тяжелая ракета-носитель Falcon успешно вывела на орбиту 52 мини-спутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает компания SpaceX в Twitter .

"Успешный вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был произведен в 04:41 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Приблизительно через 15,5 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км. После проверки их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

В настоящее время орбитальная группировка SpaceX состоит из 1 942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.

Watch Falcon 9 launch 52 Starlink satellites to orbit ? https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/L2w1yHT2XG — SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021

Напомним, это уже 34-е выведение на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-е этого года. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 декабря.