Первая страна ЕС одобрила таблетки для лечения COVID-19

Применение препарата касается пациентов из группы риска, в частности пожилых людей.

Дания одобрила применение таблеток для лечения COVID-19 "Молнупиравир" компании Merck. Таким образом, это государство стало первой страной в ЕС , которая сделала это.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что применение препарата касается пациентов из группы риска, в частности пожилых людей.

"Мы считаем, что преимущества лечения (с помощью Молнупавира – ред.) преобладают над недостатками для тех пациентов, которые больше всего рискуют серьезно заболеть COVID-19", - заявила главный врач Управления здравоохранения Кирстин Молл Харбо.

Напомним, в конце ноября Кабинет министров расширил список лекарственных средств для лечения COVID-19, добавив туда первые таблетки с доказанной эффективностью - молнупиравир американской Merck Sharp & Dohme и PF-07321332 / ритонавир от Pfizer.