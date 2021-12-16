Более 40 украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов стран Европы и Средней Азии

16 украинских университетов впервые вошли в этот рейтинг.

41 украинское учреждение высшего образования вошло в ежегодный список лучших развивающихся университетов стран Европы и Средней Азии на 2022 год (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022). Всего в рейтинге - 450 лучших заведений высшего образования региона, сообщает Урядовий портал.

Рейтинг составлен глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds.

Бен Саутер, директор аналитического центра QS Quacquarelli Symonds сообщил, что количество украинских заведений высшего образования среди лучших в Восточной Европе и Центральной Азии выросло до 41, что является абсолютным рекордом в истории данного регионального рейтинга.

В то же время присутствие Украины в топ-100 рейтинге сократилось с четырех до трех университетов на фоне общего снижения их репутационных и наукометрических показателей.

Украинские заведения высшего образования, вошедшие в перечень 100 лучших:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35-е место в 2022 г. (33-е место в 2021 г.);

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 63 место в 2022 г. (66 место в 2021 г.);

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место в 2022 г. (67 место в 2021 г.).

В целом по сравнению с 2021 годом количество ЗВО Украины в региональном рейтинге выросло с 25 до 41:

16 университетов впервые вошли в рейтинг;

4 университета улучшили позиции по сравнению с позициями прошлого года;

7 университетов сохранили позиции.

Для составления регионального рейтинга университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings учитываются десять показателей: академическая репутация учебного заведения, его репутация среди работодателей, соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, количество цитирований на одну публикацию, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов, доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью, глубина международных научных коллабораций и присутствие учебного заведения в онлайн-среде.