Coronavac не защищает от омикрона, судя по предварительным данным – Bloomberg

Это вторая по популярности вакцина в Украине. В настоящее время прививки ею получили более 4,6 млн украинцев.

Coronavac не защищает от омикрона, судя по предварительным данным – Bloomberg
Фото: qha.com.ua

Изготовленная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина дает недостаточную защиту от варианта коронавируса омикрон.

Первые лабораторные выводы проведенного в Гонконге исследования свидетельствуют, что одна из наиболее широко используемых в мире вакцин не обеспечивает достаточное количество антител для нейтрализации варианта омикрон, сообщает Bloomberg.

Среди группы из 25 человек, полностью вакцинированных препаратом Sinovac, ни один не обнаружил достаточного количества антител в сыворотке крови для нейтрализации омикрона, говорится в заявлении группы исследователей из Университета Гонконга, опубликованном поздно вечером 14 декабря.

В отдельной группе из 25 человек, полностью иммунизированных мРНК-вакциной от Pfizer/BioNTech, пятеро обладали нейтрализующей способностью против нового варианта, сообщили ученые. Это соответствовало выводам, обнародованным на прошлой неделе компаниями, которые заявили, что третьей прививки будет достаточно для защиты от омикрона.

"Хотя многое еще не известно о том, как препарат от Sinovac реагирует на Omicron – включая то, как Т-клетки, оружие иммунной системы против инфицированных вирусом клеток, будут реагировать, – эти выводы являются ударом для тех, кто получил 2,3 миллиарда доз Sinovac, в основном в Китае и развивающихся странах", – отмечает агентство.

Если в более убедительных исследованиях будет обнаружено, что Sinovac неэффективен против омирона, Китай, которому удалось изолировать подавляющее большинство своих людей от Covid-19 посредством закрытых границ и строгих мер сдерживания, столкнется с наибольшей угрозой нового варианта, считают эксперты.

Профессор эпидемиологии Бенджамин Коулинг из Университета Гонконга считает, что среди других стран, использовавших вакцину от Sinovac, предыдущие волны заражения создавали определенный естественный иммунитет, позволяющий перенести заражение омикрон-штаммом "без серьезного влияния".

В настоящее время Китай обнаружил два случая заболевания Omicron у прибывших в страну. Исследовательская группа из Гонконга передала выделенный вирус омикрон правительству Китая и производителям вакцин для разработки вакцин, направленных на защиту от нового варианта коронавируса.

На прошлой неделе компания Sinovac Biotech заявила, что изучает, как ее вакцина противостоит омикрону, но не сообщила о сроках для обнародования результатов.

Ученые посоветовали представителям общественности получить третью дозу вакцины как можно скорее, не дожидаясь нового поколения вакцин. Но сможет ли третья доза нынешней вакцины Sinovac повысить уровень антител против варианта омикрон, еще остается определить.

Напомним, что вакцина Coronavac – вторая по популярности в Украине. В настоящее время прививки ею получили более 4,6 млн украинцев. Вакцину разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech по технологии, которой уже более 70 лет. Речь идет об инактивированной вакцине, содержащей в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Первую вакцину по этой технологии разработали в 1955 году от полиомиелита.

Полный курс вакцинации подразумевает введение двух доз с интервалом 14-28 дней.

В ноябре в Чили установили, что бустерную прививку после двух доз Coronavac (Sinovac) лучше делать вакциной AstraZeneca или Pfizer. Это обеспечивает гораздо более высокий уровень защиты, чем третья прививка коронаваком. При этом ни один человек, получивший бустерную прививку какой-либо вакциной, не умер.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Что скрывается на темной стороне ЛуныЧто скрывается на темной стороне Луны
Астрономы впервые зафиксировали супервспышку на похожей на Солнце молодой звездеАстрономы впервые зафиксировали супервспышку на похожей на Солнце молодой звезде
В Турции опробовали первый в мире беспилотник с лазерным оружиемВ Турции опробовали первый в мире беспилотник с лазерным оружием
Астрономы впервые сфотографировали то, что появилось после взрыва сверхновойАстрономы впервые сфотографировали то, что появилось после взрыва сверхновой
В США одобрили капли от дальнозоркости, которые заменяют очкиВ США одобрили капли от дальнозоркости, которые заменяют очки
Блок рекламы


Похожие новости
В Чили установили эффективность бустерной прививки различными вакцинами после двух доз CoronavacВ Чили установили эффективность бустерной прививки различными вакцинами после двух доз Coronavac
Вакцина Moderna наиболее эффективно защищает от госпитализации, - исследованиеВакцина Moderna наиболее эффективно защищает от госпитализации, - исследование
В Турции третья фаза исследований CoronaVac показала эффективность в 83%
Вакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследованиеВакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследование
AstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от "индийского" штаммаAstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от "индийского" штамма
ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac для экстренного примененияВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac для экстренного применения
Китай считает 50,38% эффективности вакцины CoronaVac хорошейКитай считает 50,38% эффективности вакцины CoronaVac хорошей
Очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 сопровождались неожиданным фейерверкомОчередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 сопровождались неожиданным фейерверком
Дрон защищается от повреждений, имитируя рыбу фугуДрон защищается от повреждений, имитируя рыбу фугу
Количество падений астероидов на Землю вычислено по лунным даннымКоличество падений астероидов на Землю вычислено по лунным данным
Последние новости
Подгружаем последние новости