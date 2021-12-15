Coronavac не защищает от омикрона, судя по предварительным данным – Bloomberg

Это вторая по популярности вакцина в Украине. В настоящее время прививки ею получили более 4,6 млн украинцев.

Изготовленная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина дает недостаточную защиту от варианта коронавируса омикрон.

Первые лабораторные выводы проведенного в Гонконге исследования свидетельствуют, что одна из наиболее широко используемых в мире вакцин не обеспечивает достаточное количество антител для нейтрализации варианта омикрон, сообщает Bloomberg.

Среди группы из 25 человек, полностью вакцинированных препаратом Sinovac, ни один не обнаружил достаточного количества антител в сыворотке крови для нейтрализации омикрона, говорится в заявлении группы исследователей из Университета Гонконга, опубликованном поздно вечером 14 декабря.

В отдельной группе из 25 человек, полностью иммунизированных мРНК-вакциной от Pfizer/BioNTech, пятеро обладали нейтрализующей способностью против нового варианта, сообщили ученые. Это соответствовало выводам, обнародованным на прошлой неделе компаниями, которые заявили, что третьей прививки будет достаточно для защиты от омикрона.

"Хотя многое еще не известно о том, как препарат от Sinovac реагирует на Omicron – включая то, как Т-клетки, оружие иммунной системы против инфицированных вирусом клеток, будут реагировать, – эти выводы являются ударом для тех, кто получил 2,3 миллиарда доз Sinovac, в основном в Китае и развивающихся странах", – отмечает агентство.

Если в более убедительных исследованиях будет обнаружено, что Sinovac неэффективен против омирона, Китай , которому удалось изолировать подавляющее большинство своих людей от Covid-19 посредством закрытых границ и строгих мер сдерживания, столкнется с наибольшей угрозой нового варианта, считают эксперты.

Профессор эпидемиологии Бенджамин Коулинг из Университета Гонконга считает, что среди других стран, использовавших вакцину от Sinovac, предыдущие волны заражения создавали определенный естественный иммунитет, позволяющий перенести заражение омикрон-штаммом "без серьезного влияния".

В настоящее время Китай обнаружил два случая заболевания Omicron у прибывших в страну. Исследовательская группа из Гонконга передала выделенный вирус омикрон правительству Китая и производителям вакцин для разработки вакцин, направленных на защиту от нового варианта коронавируса.

На прошлой неделе компания Sinovac Biotech заявила, что изучает, как ее вакцина противостоит омикрону, но не сообщила о сроках для обнародования результатов.

Ученые посоветовали представителям общественности получить третью дозу вакцины как можно скорее, не дожидаясь нового поколения вакцин. Но сможет ли третья доза нынешней вакцины Sinovac повысить уровень антител против варианта омикрон, еще остается определить.

Напомним, что вакцина Coronavac – вторая по популярности в Украине. В настоящее время прививки ею получили более 4,6 млн украинцев. Вакцину разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech по технологии, которой уже более 70 лет. Речь идет об инактивированной вакцине, содержащей в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Первую вакцину по этой технологии разработали в 1955 году от полиомиелита.

Полный курс вакцинации подразумевает введение двух доз с интервалом 14-28 дней.

В ноябре в Чили установили, что бустерную прививку после двух доз Coronavac (Sinovac) лучше делать вакциной AstraZeneca или Pfizer. Это обеспечивает гораздо более высокий уровень защиты, чем третья прививка коронаваком. При этом ни один человек, получивший бустерную прививку какой-либо вакциной, не умер.