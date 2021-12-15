Космический аппарат NASA впервые "задел" Солнце

Впервые в истории космонавтики зонд коснулся Солнца. Это удалось американскому космическому аппарату Parker Solar Probe.

У NASA это достижение сравнили с высадкой на Луну.

Фото: NASA

"Новая веха знаменует собой важный шаг для Parker Solar Probe и гигантский скачок в науке по изучению Солнца. Так же, как посадка на Луну позволила ученым понять, как она сформировалась, прикосновение к веществу, из которого состоит Солнце, поможет ученым раскрыть важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Солнечную систему", – отметили в агентстве.

Parker Solar Probe был запущен для изучения Солнца в августе 2018 года. Аппарат должен был в течение семи лет сближаться с Солнцем, чтобы наконец подойти к нему на максимально близкое расстояние – 6 млн км. Раньше этого не удавалось сделать.

Только в 1976 году аппарат Helios 2 приблизился к Солнцу на расстояние 40 млн км.