Pfizer заявила о 90%-ной эффективности ее таблеток от COVID-19

Таблетки под названием Paxlovid действенны и против омикрона.

Pfizer заявила о 90%-ной эффективности ее таблеток от COVID-19
Фото: cnn.iprima.cz

Компания Pfizer Inc (PFE.N) заявила, что окончательный анализ ее противовирусной таблетки от COVID-19 показал почти 90%-ную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти пациентов с высоким риском. Последние лабораторные данные свидетельствуют, что препарат действенен и против нового штамма коронавируса омикрон.

Об этом сообщает Reuters.

"Это сообщение является дополнительным подтверждением того, что наш препарат, если он будет разрешен или одобрен, может существенно повлиять на жизнь многих людей, поскольку данные дополнительно подтверждают его эффективность в уменьшении госпитализаций и смертности и показывают существенное снижение вирусной нагрузки", - сказал глава Pfizer Альберто Бурло.

Клинические исследования проводились на основе данных 1000 человек. Никто из участников, которых лечили таблетками Pfizer, не умер по сравнению с 12 смертями тех, кому давали плацебо.

Pfizer надеется, что впоследствии сможет предложить таблетки под названием Paxlovid, чтобы люди могли принимать их дома. Сейчас Pfizer ожидает одобрения лекарств Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Напомним, в Украине заражений омикроном пока что не выявили. Этот вариант коронавируса появился в ноябре на юге Африки, после чего ВОЗ почти сразу объявила его вызывающим беспокойство. Главная особенность нового штамма заключается в необычно большом количестве мутаций, в том числе в спаечном белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека.

Кроме того, омикрон распространяется с "феноменальной" скоростью.

По прогнозам СНБО, штамм коронавируса омикрон может появиться в Украине на этой неделе.

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