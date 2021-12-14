Астрономы впервые сфотографировали то, что появилось после взрыва сверхновой

Учёным впервые удалось получить снимки объекта, возникшего неподалёку от нашей Галактики после взрыва сверхновой AT2018cow. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на описание объекта, которое недавно было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Источник изображения: Felix-Mittermeier.de / Pixabay

«Мы впервые стали свидетелями рождения компактного объекта после вспышки сверхновой. Обнаружение этого объекта открыло дорогу для поисков новорождённых нейтронных звёзд и чёрных дыр», — приводит источник слова одного из авторов исследования, которое проводилось учёными из Массачусетского технологического института.

Согласно имеющимся данным, учёным удалось зафиксировать вспышку сверхновой AT2018cow в 2018 году с помощью рентгеновского орбитального телескопа NuSTAR. Вспышка произошла в галактике CGCG 137-068, находящейся в созвездии Геркулеса на расстоянии примерно в 200 млн световых лет от нашей планеты. Сама вспышка длилась около трёх дней, а её пиковая яркость была выше, чем у типичных сверхновых первого или второго типа. Открытие сверхновой AT2018cow вызвало большой интерес у астрономов, поскольку телескоп обнаружил этот объект незадолго до того, как звезда прекратила существовать. Благодаря этому учёные смогли детально исследовать первые стадии самых мощных вспышек сверхновых во Вселенной.

После угасания вспышки сверхновой учёные продолжили наблюдение. Обычно на месте звезды возникает планетарная туманность, представляющая собой облако раскалённого газа, вырабатывающее много света и электромагнитных волн на протяжении сотен лет. Однако на этот раз на месте звезды образовалась компактная структура, излучавшая пучки рентгеновского излучения каждые 4,4 мс. В ходе наблюдений было установлено, что диаметр этой структуры составляет около 1 тыс. км.

Из-за столь небольших размеров учёные не могут точно сказать, являлся ли этот объект чёрной дырой или же был пульсаром. Оба типа объектов могут образовываться в результате гравитационного коллапса звезды тех размеров, которыми, как предполагают учёные, обладал прародитель вспышки AT2018cow. Учёные считают, что дальнейшие наблюдения за галактикой помогут прояснить вопрос того, что именно за объект образовался в результате взрыва сверхновой.



