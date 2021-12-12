А я милого узнаю по походке: британские учёные предложили новый способ идентификации владельцев смартфонов

А я милого узнаю по походке: британские учёные предложили новый способ идентификации владельцев смартфонов

Группа учёных Плимутского университета (Великобритания) предложила технологию, которая добавит новый уровень идентификации владельцев смартфонов — на основе особенностей их походки.

Источник изображения: Cheyenne Reeves / pixabay.com

В исследовательском проекте приняли участие 44 добровольца в возрасте от 18 до 56 лет. В течение периода от 7 до 10 дней им было поручено носить в чехле на поясе смартфоны. Добровольцы занимались своими повседневными делами, а смартфоны при помощи гироскопов и акселерометров замеряли и фиксировали характерные особенности их движений при ходьбе. В ходе исследования каждый из них совершил около 4?000 «единиц пешей активности», которые учёные разделили на три категории: нормальная ходьба, быстрая ходьба и подъём либо спуск по лестнице.

По завершении эксперимента для каждого испытуемого была создана «сигнатура» походки, учитывающая её особенности. А учёные попытались совершить обратное действие — идентифицировать того или иного человека, основываясь только на этих сигнатурах. Они преуспели в 85?% случаев, причём данный показатель вырос до 90?%, когда из набора данных исключили категорию движения по лестнице. Проценты ошибок составили: 11,38?% для нормальной ходьбы, 11,32?% для быстрой ходьбы, 24,52?% для подъёма и 27,33?% для спуска по лестнице.

Авторы проекта признают, что такие показатели далеки от совершенства, однако, уверены они, эти числа можно улучшить при дальнейшем развитии системы идентификации. В перспективе она могла бы хорошо себя зарекомендовать, работая параллельно с другими методами распознавания человека — об их полной замене речи не идёт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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