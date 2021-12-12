Компания Безоса совершила третий туристический полет в космос.

Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса совершила третий суборбитальный полет с космическими туристами. Путешествие длилось 11 минут.

В этот раз в состав экипажа вошли: дочь американского астронавта Алана Шепарда – Лора Шепард Черчли и ведущий шоу "Доброе утро, Америка!" Майкл Стрейхен. Вместе с ними в ракете были и те, кто заплатил за этот полет: глава холдинга Voyager Space Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, глава венчурной компании Bess Ventures Лейн Бесс и его сын Кэмерон.

Трансляцию компания вела на своем YouTube-канале.

Запуск ракеты был осуществлен в 10.02 по времени Восточного побережья США со стартовой площадки Corn Ranch на западе штата Техас.

Корабль поднялся до границы между атмосферой Земли и космосом. Там туристы на несколько минут оказались в невесомости.

После этого капсула с путешественниками автономно спустилась на Землю с помощью парашютов. Ракета-носитель New Shepard также совершила успешную посадку.

Второй пилотируемый суборбитальный полет многократный корабль New Shepard совершил в октябре. Среди четырех пассажиров был Уильям Шетнер – исполнитель роли капитана Джеймса Т. Кирка в классической версии культового сериала "Звездный путь" (Star Trek). В возрасте 90 лет Шетнер стал самым старшим человеком, побывавшим в космосе.

Космический полет также совершили вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер NASA и соучредитель Planet Labs Крис Босхаузен и заместитель директора Planet Labs по медико-биологическим наукам и здравоохранению и соучредитель Medidata Ген де Врис. Через месяц после полета на земную орбиту Ген де Врис погиб в результате аварии легкомоторного самолета.

Участие в первом суборбитальном полете основанной им компании Blue Origin Джефф Безос осуществил сам. На борт он пригласил своего брата Марка, а также самого молодого и старшего космических туристов: 18-летнего Оливера Демена и 82-летнюю бывшую американскую летчицу Уолли Фанк. Полет продолжался 10 минут и 10 секунд.