Blue Origin отправила в космос сразу шесть космических туристов

Blue Origin отправила в космос сразу шесть космических туристов

В субботу, 11 декабря, состоялся очередной туристический суборбитальный полёт американской аэрокосмической компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Это был шестой полёт Blue Origin в 2021 году. А всего в этом году компания отправила в космос 14 человек.

Источник изображения: Blue Origin

Космический корабль New Shepard «RSS First Step» был запущен в 18:00 мск с площадки Blue Origin в Западном Техасе (США). Достигнув высоты более 100 км, капсула с пассажирами благополучно вернулась на Землю, совершив мягкую посадку с помощью парашютной системы невдалеке от места запуска. Весь полёт продлился около 11 минут, а экипаж находился в невесомости примерно три минуты.

В ходе миссии, получившей название NS-19, впервые на борту суборбитального корабля New Shepard находилось сразу шесть пассажиров, включая двух почётных гостей — телеведущего и звезду НФЛ Майкла Стрейхэна (Michael Strahan) и Лору Шепард Черчли (Laura Shepard Churchley), старшую дочь Алана Шепарда (Alan Shepard), первого американца, полетевшего в космос. В его честь был назван этот корабль.

Четыре космических туриста оплатили полёт. Это бизнесмен и филантроп Дилан Тейлор (Dylan Taylor), инвестор Эван Дик (Evan Dick), а также венчурный капиталист Лейн Бесс (Lane Bess) и его сын Кэмерон Бесс (Cameron Bess).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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