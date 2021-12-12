В Турции опробовали первый в мире беспилотник с лазерным оружием

Дрон способен нейтрализовать взрывные устройства без привлечения саперов.

Фото: aa.com.tr

Первый в мире беспилотный летательный аппарат с лазерным оружием Eren турецкого производства произвел успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 м.

Об этом сообщило агентство Anadolu.

В Министерстве внутренних дел Турции заявили, что дрон способен нейтрализовать взрывные устройства без привлечения саперов.

Высота полета беспилотника составила 3 тысячи метров.

После прохождения всех фаз испытания БПЛА будет передан на вооружение турецких Вооруженных Сил.

Фото: aa.com.tr

Напомним, в начале 2019 года Украина заключила соглашение с турецким производителем беспилотников Bayraktar TB2. В октябре 2021 года ВСУ впервые применили их против артиллерии роSSийских наемников в Донбассе.

По сообщению СМИ, продолжаются переговоры о закупке Украиной более двух десятков ударных беспилотников Bayraktar.

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