В Турции опробовали первый в мире беспилотник с лазерным оружием
Дрон способен нейтрализовать взрывные устройства без привлечения саперов.
Первый в мире беспилотный летательный аппарат с лазерным оружием Eren турецкого производства произвел успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 м.
Об этом сообщило агентство Anadolu.
В Министерстве внутренних дел Турции заявили, что дрон способен нейтрализовать взрывные устройства без привлечения саперов.
Высота полета беспилотника составила 3 тысячи метров.
После прохождения всех фаз испытания БПЛА будет передан на вооружение турецких Вооруженных Сил.
Напомним, в начале 2019 года Украина заключила соглашение с турецким производителем беспилотников Bayraktar TB2. В октябре 2021 года ВСУ впервые применили их против артиллерии роSSийских наемников в Донбассе.
По сообщению СМИ, продолжаются переговоры о закупке Украиной более двух десятков ударных беспилотников Bayraktar.