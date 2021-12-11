Что скрывается на темной стороне Луны

Когда мы слышим о «темной стороне Луны» и речь идет не о знаменитом альбоме Pink Floyd, то речь почти наверняка идет об обратной стороне Луны. Называть ее «темной» не совсем корректно: хоть она и скрыта от наблюдателей с Земли, на самом деле эта сторона спутника получает столько же солнечного света, сколько и сторона, обращенная к Земле.

Скрытая от глаз человека сторона Луны была окутана тайнами долгие века, и лишь недавно астрономам удалось изучить этот загадочный регион

Но почему же это происходит? Если наблюдатель находится на планете, то ему будет казаться, что ее естественный спутник никогда не поворачивается. Но на самом деле он все время вращается — он просто вращается вокруг своей оси и вращается вокруг нашей планеты с одинаковой скоростью: примерно раз в 27 дней. Когда космическое тело достигает подобной синхронизации, астрономы говорят, что оно «приливно заперто».

Ученые полагают, что, как и многие естественные спутники, Луна начал свою жизнь, вращаясь с совершенно другой скоростью. Однако со временем гравитация нашей планеты создала крутящий момент, синхронизировав вращение спутника с орбитальным периодом. Это явление на самом деле довольно распространено: многие спутники Сатурна и Юпитера приливно связаны с их родительской планетой.

Именно из-за приливной блокировки ученые не знали, как выглядит обратная сторона Луны до 1959 года, когда советский космический зонд Луна-3 сделал первые фотографии покрытого кратерами ландшафта. С тех пор мы получили еще несколько хороших наблюдений: в 1968 году астронавты на борту миссии НАСА «Аполлон-8» стали первыми людьми, увидевшими обратную сторону Луны собственными глазами. Аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter наносит на карту всю поверхность Луны в высоком разрешении с 2009 года. А в 2019 году Китай стал первой страной, которая произвела мягкую посадку космического корабля и развернула ровер на вечно скрытом от наших глаз лике «темной» стороны Луны. Китайский посадочный модуль Chang\'e 4 и марсоход Jade Rabbit 2 позволили человечеству подробнее изучить необычный лунный ландшафт.

Но правда в том, что вам не нужен космический корабль, чтобы увидеть обратную сторону Луны. Хоть в любой момент времени вы можете видеть максимум 50% лунного диска, дополнительные участки его поверхности постоянно открываются внимательным наблюдателям. Фактически, в течение лунного цикла до 59% поверхности Луны становится видимым для наблюдателей на Земле, если они знают, что искать и делают это систематически.



