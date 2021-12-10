Астрономы впервые зафиксировали супервспышку на похожей на Солнце молодой звезде

Астрономы впервые зафиксировали супервспышку на похожей на Солнце молодой звезде

Учёные доложили об обнаружении похожей на Солнце молодой звезды, которая произвела гигантскую вспышку — в 10 раз мощнее любой из тех, которые когда-либо производило Солнце за всю историю наблюдений. Открытие поможет астрономам оценить влияние подобных вспышек на Землю как на этапах зарождения жизни, так и в наше время.

Источник изображения: nao.ac.jp

Солнце испускает вспышки довольно часто — они высвобождают энергию, сравнимую с миллионами водородных бомб. Иногда они сопровождаются так называемыми коронарными выбросами массы — плазмы, летящей со скоростью несколько миллионов километров в час. Достигая Земли, такие выбросы могут выводить из строя спутники или наносить ущерб электросетям на поверхности планеты. Так, в 1989 году за считанные секунды была обесточена канадская провинция Квебек, а трансформаторы повредились даже в американском Нью-Джерси.

В 2019 году учёные предположили, что жёлтые карлики могут производить вспышки в 10 раз мощнее солнечных — супервспышки, однако на практике такое явление удалось наблюдать относительно недавно. Астрономы производили наблюдение за звездой EK Draconis примерно в 111 световых годах от Солнечной системы. Эта звезда относится к классу жёлтых карликов, но она намного моложе Солнца — её возраст составляет от 50 до 125 млн лет. Солнце было таким 4,5 млрд лет назад. В ходе серии наблюдений с января по апрель 2020 года учёные использовали космический телескоп TESS, предназначенный для открытия экзопланет, телескоп «Сэймэй» Киотского университета, а также телескоп «Наюта» обсерватории Ниши-Харима. Супервспышка была зафиксирована 5 апреля 2020 года, а примерно через 30 минут за ней последовал коронарный выброс массы, движущейся со скоростью около 1,8 млн км/ч. По оценкам учёных, масса выброса (более 1 квадриллиона кг) оказалась в 10 раз больше самого большого из известных солнечных выбросов.

Предполагается, что в силу своего возраста Солнце производит супервспышки намного реже, чем сравнимые с ним молодые звёзды. Судя по косвенным данным, за последние 10 000 лет они могли достигать Земли несколько раз: признаки такого события были отмечены в 2610 г. до н. э., а также в 774–775 и 993–994 гг. н. э.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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