Астрономы впервые зафиксировали супервспышку на похожей на Солнце молодой звезде

Учёные доложили об обнаружении похожей на Солнце молодой звезды, которая произвела гигантскую вспышку — в 10 раз мощнее любой из тех, которые когда-либо производило Солнце за всю историю наблюдений. Открытие поможет астрономам оценить влияние подобных вспышек на Землю как на этапах зарождения жизни, так и в наше время.

Источник изображения: nao.ac.jp

Солнце испускает вспышки довольно часто — они высвобождают энергию, сравнимую с миллионами водородных бомб. Иногда они сопровождаются так называемыми коронарными выбросами массы — плазмы, летящей со скоростью несколько миллионов километров в час. Достигая Земли, такие выбросы могут выводить из строя спутники или наносить ущерб электросетям на поверхности планеты. Так, в 1989 году за считанные секунды была обесточена канадская провинция Квебек, а трансформаторы повредились даже в американском Нью-Джерси.

В 2019 году учёные предположили, что жёлтые карлики могут производить вспышки в 10 раз мощнее солнечных — супервспышки, однако на практике такое явление удалось наблюдать относительно недавно. Астрономы производили наблюдение за звездой EK Draconis примерно в 111 световых годах от Солнечной системы. Эта звезда относится к классу жёлтых карликов, но она намного моложе Солнца — её возраст составляет от 50 до 125 млн лет. Солнце было таким 4,5 млрд лет назад. В ходе серии наблюдений с января по апрель 2020 года учёные использовали космический телескоп TESS, предназначенный для открытия экзопланет, телескоп «Сэймэй» Киотского университета, а также телескоп «Наюта» обсерватории Ниши-Харима. Супервспышка была зафиксирована 5 апреля 2020 года, а примерно через 30 минут за ней последовал коронарный выброс массы, движущейся со скоростью около 1,8 млн км/ч. По оценкам учёных, масса выброса (более 1 квадриллиона кг) оказалась в 10 раз больше самого большого из известных солнечных выбросов.

Предполагается, что в силу своего возраста Солнце производит супервспышки намного реже, чем сравнимые с ним молодые звёзды. Судя по косвенным данным, за последние 10 000 лет они могли достигать Земли несколько раз: признаки такого события были отмечены в 2610 г. до н. э., а также в 774–775 и 993–994 гг. н. э.



