Пентагон заказал разработку дистанционной зарядки для дронов — электромагнитное питание прямо в полёте

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) причастно к разработке многих полезных технологий, от GPS до систем перевода речи в режиме реального времени. Теперь ведомство начало работать со стартапом Electric Sky для дистанционной беспроводной зарядки беспилотников непосредственно во время полёта.

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Базирующейся в Сиэтле Electric Sky выделено $225 000 в рамках программы поддержки инновационных исследований, проводимых малым бизнесом. Стартап займётся разработкой технологии Whisper Beam (луч шёпота) — если раньше технологии беспроводной зарядки дронов пытались использовать микроволны или лазеры, действие которых ослабевало по мере удаления от источника энергии, то в новом решении мощность будет только усиливаться на расстоянии.

«Технология Whisper Beam представляет собой электромагнитный эквивалент так называемой галереи шёпотов. В галерее шёпотов слышать говорящего может единственный слушатель в другом конце помещения, больше на это не способен никто, даже люди, стоящие непосредственно между спикером и слушателем. Звук слишком слаб, чтобы они могли услышать», — заявляет глава компании Роберт Миллман (Robert Millman).

DARPA давно интересуется проектами, связанными с дронами и уже добилась некоторых успехов. Например в управлении рассчитывают, что со временем рои до 250 беспилотников смогут сопровождать небольшие отряды солдат, помогая им проводить разведку и зачищать помещения. Ведутся работы и над другими проектами, в частности позволяющими распознавать и нейтрализовать чужие беспилотники.

На первом этапе Electric Sky должна организовать тестовые демонстрации на коротких дистанциях. Данные, полученные в ходе экспериментов, будут использоваться для развития технологии. Как сообщают разработчики, в теории Whisper Beam будет способен работать с любым типом электрических летательных средств. По словам одного из основателей Electric Sky Джеффа Грисона (Jeff Greason), то, что передача энергии на большую дистанцию невозможна — не более, чем миф, просто такие технологии никогда не были экономичными. Новый метод позволит снизить стоимость наземного передатчика и размер находящегося на БПЛА приёмника.



