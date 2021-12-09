Пентагон заказал разработку дистанционной зарядки для дронов — электромагнитное питание прямо в полёте

Пентагон заказал разработку дистанционной зарядки для дронов — электромагнитное питание прямо в полёте

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) причастно к разработке многих полезных технологий, от GPS до систем перевода речи в режиме реального времени. Теперь ведомство начало работать со стартапом Electric Sky для дистанционной беспроводной зарядки беспилотников непосредственно во время полёта.

Источник: Ievhenii_Putiata/pixabay.com

Базирующейся в Сиэтле Electric Sky выделено $225 000 в рамках программы поддержки инновационных исследований, проводимых малым бизнесом. Стартап займётся разработкой технологии Whisper Beam (луч шёпота) — если раньше технологии беспроводной зарядки дронов пытались использовать микроволны или лазеры, действие которых ослабевало по мере удаления от источника энергии, то в новом решении мощность будет только усиливаться на расстоянии.

«Технология Whisper Beam представляет собой электромагнитный эквивалент так называемой галереи шёпотов. В галерее шёпотов слышать говорящего может единственный слушатель в другом конце помещения, больше на это не способен никто, даже люди, стоящие непосредственно между спикером и слушателем. Звук слишком слаб, чтобы они могли услышать», — заявляет глава компании Роберт Миллман (Robert Millman).

DARPA давно интересуется проектами, связанными с дронами и уже добилась некоторых успехов. Например в управлении рассчитывают, что со временем рои до 250 беспилотников смогут сопровождать небольшие отряды солдат, помогая им проводить разведку и зачищать помещения. Ведутся работы и над другими проектами, в частности позволяющими распознавать и нейтрализовать чужие беспилотники.

На первом этапе Electric Sky должна организовать тестовые демонстрации на коротких дистанциях. Данные, полученные в ходе экспериментов, будут использоваться для развития технологии. Как сообщают разработчики, в теории Whisper Beam будет способен работать с любым типом электрических летательных средств. По словам одного из основателей Electric Sky Джеффа Грисона (Jeff Greason), то, что передача энергии на большую дистанцию невозможна — не более, чем миф, просто такие технологии никогда не были экономичными. Новый метод позволит снизить стоимость наземного передатчика и размер находящегося на БПЛА приёмника.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Найдено недостающее звено звездной эволюции: почему одна звезда не может быть старше ВселеннойНайдено недостающее звено звездной эволюции: почему одна звезда не может быть старше Вселенной
NASA выделит $416 млн на разработку частных космических станцийNASA выделит $416 млн на разработку частных космических станций
В ВОЗ заявили, что вакцина Pfizer имеет эффективность при штамме омикрон.В ВОЗ заявили, что вакцина Pfizer имеет эффективность при штамме омикрон.
Учёные создали технологию, переводящую инфракрасное излучение в видимый диапазонУчёные создали технологию, переводящую инфракрасное излучение в видимый диапазон
В Австралии создадут «чёрный ящик Земли» — на него запишут хронику гибели человечестваВ Австралии создадут «чёрный ящик Земли» — на него запишут хронику гибели человечества
Блок рекламы


Похожие новости
NASA выделит $416 млн на разработку частных космических станцийNASA выделит $416 млн на разработку частных космических станций
Нобелевскую премию по химии дали за разработку органокатализа
ВМС Франции в прямом эфире сожгли дроны боевым лазеромВМС Франции в прямом эфире сожгли дроны боевым лазером
Пентагон не смог объяснить НЛО и назвал их угрозой нацбезопасностиПентагон не смог объяснить НЛО и назвал их угрозой нацбезопасности
В США успешно запустили супертяжелую ракету Delta IV Heavy с секретным грузом ПентагонаВ США успешно запустили супертяжелую ракету Delta IV Heavy с секретным грузом Пентагона
Турция анонсировала разработку ракеты для полета на ЛунуТурция анонсировала разработку ракеты для полета на Луну
Пентагон наградил SpaceX первым в 2021 году контрактом на запуск спутниковПентагон наградил SpaceX первым в 2021 году контрактом на запуск спутников
Военные США заказали разработку чипов со встроенными лазерами для навигации без GPS и наведения оружияВоенные США заказали разработку чипов со встроенными лазерами для навигации без GPS и наведения оружия
Стартап Ware создал автономных дронов для работы на складе
Как роботы помогут в исследовании прямой кишкиКак роботы помогут в исследовании прямой кишки
Последние новости
Подгружаем последние новости