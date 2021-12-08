Почему Сахара — далеко не самая большая пустыня на Земле

Мы привыкли думать, что огромный океан песка, с роскошными барханами и невероятным полуденным зноем — это и есть пустыня. Однако ученые решительно не согласны с такой трактовкой.

В школьных учебниках мы читаем о том, что Сахара — это самая крупная пустыня на Земле. Но это не так

Почему Антарктида — самая большая пустыня в мире

Вопреки расхожему заблуждению, Сахара — не самая большая пустыня в мире. Этот титул принадлежит не менее известному региону, а конкретно — Антарктиде. Все дело в том, что основная характеристика «пустыни» заключается вовсе не в наличии экстремально высоких температур или песчаных дюн. С точки зрения географии, пустыней считается в первую очередь регион с очень низким количеством осадков — дождя и снега.

Как нетрудно догадаться, небольшое количество осадков приводит к ничтожно маленькому количеству жидкой воды на поверхности пустыни. Как следствие, в пустынных регионах наблюдается значительно меньше количество животных и растений, если сравнивать с остальной планетой. Хотя в Антарктиде много воды в виде льда, низкие температуры не позволяют ему превращаться в жидкую воду даже летом. Низкие температуры также вымораживают водяной пар из воздуха. В результате Антарктида — это не только пустыня, но и самый засушливый континент в мире.

Самая большая пустыня в мире: Антарктида

Поскольку характерной чертой пустыни является сухость, а не температура, в мире существуют холодные пустыни, теплые пустыни и жаркие пустыни. Эта сухость может быть вызвана тем, что горы блокируют несущие влагу облака и не позволяют им достичь пустынных регионов. Сухость пустынь также может быть вызвана тем, что регион находится слишком далеко от источников влаги. Наконец, низкая влажность, характерная для пустынной местности, может быть вызвана низкими температурами, удерживающими влагу в твердой форме. Опасности, которые люди чаще всего ассоциируют с жаркими пустынями, такие как солнечный ожог, потрескавшиеся губы, обезвоживание и бесплодные пейзажи – это все те же опасности, с которыми сталкиваются посетители Антарктиды.

Итак, мы уяснили, что Антарктида — самый холодный, ветреный и изолированный континент на Земле. Считается пустыней, потому что её ежегодные осадки могут составлять менее 51 мм в глубине. Хоть Антарктида и покрыта постоянным ледяным покровом, который содержит 90% пресной воды Земли, всё же там выпадает наименьшее количество осадков, немного больше, чем в пустыне Сахаре, что и делает Антарктиду самой большой пустыней на земле.

Сравнение размеров крупных пустынь с Антарктидой

Антарктида занимает площадь в 5,5 миллиона квадратных миль и классифицируется как полярная пустыня. А что на счёт остальных?

Арктика – вторая полярная пустыня: 5,4 кв. м;

Сахара — самая большая субтропическая пустыня в мире, которая занимает 3,5 кв. м;

Аравийская — вторая по величине субтропическая пустыня в мире. Охватывает 1,0 кв. м. — часть Аравийского полуострова в Азии;

Гоби — занимает часть Монголии и Китая. Имеет площадь 0,5 кв. м;

Патагонская — расположена в Аргентине, также известная как степь Патагонии. Площадь: примерно 0,26 миллиона кв. м;

Большая пустыня Виктория — площадь составляет 0,25 кв. м. Отметим, что на севере она граничит с пустыней Гибсона;

Калахари – располагается на юге Африки, охватывая части Намибии, Южной Африки. Её площадь 0,22 миллиона кв. м;

Большой бассейн — 0,19 миллиона кв. м. граничат с хребтом Сьерра-Невада на западе, Скалистыми горами на востоке, Колумбийским плато на севере и пустынями Мохаве и Сонора на юге.

Сирийская — также известная как Иорданская степь, площадь занимает 0,19 миллиона кв. м.



