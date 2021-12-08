Канадская вакцина на основе белков табака показала высокую эффективность против COVID-19

Вакцина Medicago использует "вирусообразные частицы" растительного происхождения.

Канадская вакцина на основе белков табака показала высокую эффективность против COVID-19
Фото: facebook.com/medicagoinc

Канадская биотехническая компания Medicago и ее партнер GlaxoSmithKline (GSK) заявили о высокой эффективности экспериментальной вакцины от коронавируса, в основе которой лежат вирусообразные частицы растительного происхождения.

"Это выдающийся момент для Medicago и новейших вакцин", – заявил гендиректор Medicago Такаси Нагао в заявлении компаний.

Вакцина Medicago знакомит иммунную систему человека с тем, что выглядит как вирус, но на самом деле им не является. Это позволяет ему подготовиться к встрече с настоящим вирусом. В случае с Medicago это - "вирусообразная частица" растительного происхождения.

Компания использует в своей программе табак Бентама (Nicotiana benthamiana) из семейства пасленовых.

В состав вакцины также входит адъювант от компании GSK, усиливающий иммунный ответ.

В клинических исследованиях вакцины приняли участие более 24 тысяч волонтеров из шести стран мира. Общий показатель эффективности вакцины против всех изучаемых вариантов вируса составлял 71%, против доминирующего варианта дельта – 75%. Варианта омикрона, когда проводили исследования, еще не было.

Ни у одного из вакцинированных не было тяжелого течения болезни, а симптомы, даже если они проявлялись, длились не более трех дней.

Medicago Inc. планирует в течение нескольких дней подать заявку на одобрение вакцины в Министерство здравоохранения Канады.

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