В Австралии создадут «чёрный ящик Земли» — на него запишут хронику гибели человечества

На австралийском острове Тасмания возведут конструкцию, которая по своему предназначению будет напоминать знаменитый монолит из научно-фантастических произведений писателя Артура Кларка и фильма «2001 год: Космическая одиссея» режиссёра Стэнли Кубрика. Если (или, когда) человеческая цивилизация вымрет, содержащиеся внутри этого объекта знания расскажут будущим обитателям планеты, что именно привело к гибели человечества.

Источник изображений: ABC News / earthsblackbox

Проект получил название «чёрный ящик Земли». Конструкция будет представлять собой металлическую конструкцию размером 10 ? 4 ? 3 метра со стальными стенками толщиной 7,5 см. Располагаться он будет в отдалённом и труднодоступном месте на тасманийском западном побережье. Ближайший населённый пункт отсюда расположен в 4 часах езды на машине, при этом часть пути придётся проделать на своих двоих, поскольку дорог здесь нет. Выбрали это место из-за практически полного отсутствия сейсмической активности, а также с учётом здешней относительно стабильной политической обстановки. В качестве других кандидатов на место строительства рассматривались Мальта, Норвегия и Катар. Необычные прямые формы монолита на фоне гранитной тасманийской равнины будут заметно выделяется и точно укажут, что он был создан искусственным образом.

Проект полностью некоммерческий и его основным принципом является функциональность. Кураторством проекта занимаются компания Clemenger BBDO и учёные из Университета Тасмании. «Когда мы говорим, что у Земли появится чёрный ящик, то чаще всего нас спрашивают: зачем планете чёрный ящик?», — комментирует один из сотрудников проекта Джим Кёртис (Jim Curtis).

С одной стороны, этот проект направлен на то, чтобы побудить мировых экономических и политических лидеров активнее решать вопросы, связанные с такими актуальными проблемами, как глобальное потепление. По словам создателей «чёрного ящика Земли», когда люди знают, что все их действия записываются, то это влияет на то, что они делают и говорят. При пессимистичных прогнозах, если человечество в итоге погибнет от своих же действий или бездействий, «чёрный ящик Земли» послужит для будущих обитателей планеты своего рода библиотекой знаний, которая позволит избежать им тех же ошибок, которые допустили мы сами.

В конструкции будет хранится два типа информации:

данные об изменении температуры на суше и в мировом океане, об изменениях химического состава океанов, объёмах углекислого газа в атмосфере, исчезновении видов, информацию о землепользовании, а также данные об изменении численности населения планеты, о средствах, выделявшихся на вооружение и об объёмах энергопотребления;

контекстные данные, включая новостные заголовки, резонансные сообщения в социальных сетях, а также новости о таких ключевых событиях, как съезд Конференции по вопросам, связанным с климатическими изменениями.

Вся историческая информация по изменению климата будет собираться из интернета и храниться на носителях в архивированном виде. Хотя возведение «монолита» начнётся только в следующем году, первые биты информации на носители уже записываются. Например, под запись попали результаты конференции по климату COP26, проходившей в ноябре этого года в Глазго. На текущий момент расчётное время хранения данных составляет 30–50 лет. Однако устроители проекта уже думают над тем, как его увеличить. В качестве одного из возможных вариантов рассматриваются специальные стальные пластины, которые смогут сохранять информацию на сотни и, возможно, даже тысячи лет.

Питание «чёрному ящику Земли» будет обеспечиваться за счёт солнечных батарей, которые будут вмонтированы в крышу сооружения. При солнечной погоде научные данные будут загружаться в «чёрный ящик», а специальный алгоритм будет искать и загружать из интернета информацию, касающуюся глобального потепления.

Доступ к хранящимся архивам планируется предоставлять и для нынешнего поколения — через специальную цифровую платформу. Кроме того, планируется организовать беспроводной доступ к «чёрному ящику» для тех, кто решит посетить это место лично.

Организаторы проекта уверены, что у будущих обитателей планеты не должно возникнуть проблем с доступом и расшифровкой примитивного языка нашей цивилизации, на котором будет записана хроника человечества.

«Можно, конечно, предположить, что чёрный ящик Земли не принесёт никакой пользы, если он не будет обнаружен кем-то или чем-то, не обладающим способностью понимать и интерпретировать базовые символы [нашего языка]», — отмечают авторы проекта.

Однако для получения доступа к содержащейся внутри сооружения информации через стенки толщиной 7,5-см уже потребуется некоторая изобретательность. По мнению авторов, любой, кто будет способен это сделать, сможет также и расшифровать содержащиеся в нём символы базового языка.



