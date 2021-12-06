Запуск ракеты Atlas V с военным спутником перенесён из-за утечки горючего в наземном хранилище

Запуск ракеты Atlas V с военным спутником перенесён из-за утечки горючего в наземном хранилище

По сообщениям сетевых источников, старт ракеты-носителя Atlas V со спутником Космических сил США, который должен был состояться сегодня, перенесён на сутки из-за утечки горючего в наземном хранилище. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы американского консорциума United Launch Alliance (ULA).

Источник изображения: United Launch Alliance

Согласно имеющимся данным, ракету Atlas V планировалось запустить с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде 5 декабря. Однако во время предстартовой подготовки была обнаружена утечка топлива из хранилища, из-за чего пуск пришлось перенести.

«В ходе подготовительных действий была обнаружена утечка в наземной системе хранения ракетного топлива. Теперь запуск запланирован на понедельник, 6 декабря, в 04:04 по времени Восточного побережья США», — приводит источник слова представителя пресс-службы ULA. Таким образом, следующая попытка провести пуск ракеты Atlas V состоится 6 декабря в 12:04 по московскому времени.

Напомним, ракета-носитель Atlas V должна доставить на орбиту военный спутник STPSat-6, на котором установлены инфракрасные лазеры. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, этот спутник предназначен для приёма и передачи данных с орбиты на Землю со скоростью 1,2 Гбит/с.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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