"Омикрон" еще не привел ни к одной смерти, - ВОЗ

Нужно время, чтобы определить, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение болезни.

Новый штамм коронавируса "омикрон" не вызвал еще ни одного случая смерти в почти 40 странах, где его обнаружили.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

"ВОЗ подтвердила 3 декабря, что еще нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него", - говорится в сообщении.

Предварительные данные свидетельствуют, что очень заразный "омикрон" может вызвать более легкие симптомы, чем его предшественники, включая "дельту", которая сейчас является доминирующим глобальным штаммом.

Тем не менее, часть людей, инфицированных омикроном, были госпитализированы, а смертность считается более поздним индикатором. Вариант омикрон распространяется в то время, когда больницы в некоторых странах уже переполнены из-за всплеска заболеваемости, вызванного штаммом "дельта".

Агентство здравоохранения Европейского союза предупредило, что омикрон может стать ведущим вариантом COVID-19 в Европе в течение следующих нескольких месяцев.

Между тем число новых случаев COVID-19 в Южной Африке возросло с примерно 200 в день в середине ноября до более 16 тысяч 3 декабря. Предыдущее исследование южноафриканских ученых показало, что «омикрон» имеет втрое больше шансов вызвать повторное заражение по сравнению со штаммом «дельта» или предыдущими.

Напомним, Южно-Африканская Республика из-за "омикрона" собирается ввести обязательную вакцинацию.