NASA выделит $416 млн на разработку частных космических станций

Деньги получат Blue Origin, Nanoracks и Northrop Grumman.

Американское космическое агентство NASA решило выделить 415,6 млн. долларов на разработку частных космических станций.

На сайте NASA сообщается, что Blue Origin Джеффа Безоса получила контракт на 130 млн долларов, Nanoracks Джеффри Менбера – на 160 млн долларов, а корпорация Northrop Grumman – на 125,6 млн долларов.

"NASA стремится поддержать непрерывное присутствие США на низкой орбите Земли путем перехода с Международной космической станции на другие платформы. Эти деньги будут стимулировать частный сектор США на развитие коммерческих независимых космических станций, которые будут доступны как государственным, так и частным клиентам", - пояснили в NASA.

Компания Blue Origin в конце октября заявила, что планирует запустить на околоземную орбиту новую частную космическую станцию под названием Orbital Reef (Орбитальный риф). Она создается в партнерстве с Sierra Space и при поддержке Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering и Университета штата Аризона. Ее планируют ввести в эксплуатацию до конца 20-х годов.

Фото: Orbital Reef "Орбитальный риф"

Станция компании Nanoracks будет называться Starlab. Ее планируют запустить в космос в 2027 году. Starlab, в разработке которой участвуют Voyager Space и Lockheed Martin, будет рассчитана на четырех астронавтов, она будет иметь мощность, объем и грузоподъемность, как МКС.

Фото: Nanoracks/Lockheed Martin/Voyager Space Starlab

Проект Northrop Grumman подразумевает создание модульной станции для околоземной орбиты с использованием конструкции космического корабля Cygnus.

Фото: Northrop Grumman Станция Northrop Grumman

Напомним, что срок службы Международной космической станции ограничен 2024 годом, но обсуждается возможность его продления до конца десятилетия.