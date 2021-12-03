Слой палеореголита на Луне оказался толще, чем ожидалось

 Пыльная поверхность Луны — увековеченная на снимках лунных следов астронавтов «Аполлона» — образовалась в результате столкновения с астероидами и суровой космической среды, разрушавшей породу в течение миллионов лет. Древний слой этого материала, покрытый периодическими потоками лавы и ныне погребенный под лунной поверхностью, может дать новое представление о глубоком прошлом Луны, считает группа ученых.

Слой палеореголита на Луне оказался толще, чем ожидалось

NASA

Погребенный слой Луны, называемый палеореголитом, может быть гораздо толще, чем предполагалось ранее.

Исследователи обнаружили толстый слой палеореголита, примерно от 5 до 10 метров, зажатый между двумя слоями лавовых пород, возраст которых, как считается, составляет 2,3 и 3,6 миллиарда лет. Данные свидетельствуют о том, что палеореголит формировался гораздо быстрее — примерно 2 метра за миллиард лет.

На протяжении всей жизни Луны происходила вулканическая активность, в результате которой на поверхности откладывались лавовые породы. Эта порода распадается на пыль и почву — реголит — в результате неоднократных ударов астероидов и космического выветривания. Исследователи считают кратеры на Луне и используют компьютерные модели для определения скорости образования реголита.

Команда учёных разработала четырехэтапный процесс обработки данных для усиления сигнала и подавления шума в данных. Они наблюдали изменения в полярности по мере прохождения электромагнитных импульсов через плотные лавовые породы и палеореголит, что позволило команде провести различие между различными слоями.

Это исследование представляет собой геофизическое доказательство того, что электромагнитная проницаемость мала для палеореголита и велика для лавовых потоков. Полученные результаты могут указывать на более высокую метеоритную активность в Солнечной системе миллиарды лет назад.

Выработанные инструменты обработки данных могут быть использованы для интерпретации аналогичных данных, которые будут собраны во время будущих миссий на Луну, Марс или другие небесные тела Солнечной системы.

Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиковСветовые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков
В Moderna рассказали, когда появятся прививки от нового COVID штамма "Омикрон"В Moderna рассказали, когда появятся прививки от нового COVID штамма "Омикрон"
Млечный Путь лишили галактик-спутников
Водород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 годуВодород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 году
ВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавирусаВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
США хотят запустить на Луне атомный реактор для обеспечения энергией обитаемой базыСША хотят запустить на Луне атомный реактор для обеспечения энергией обитаемой базы
Сильные грозы ослабляют озоновый слойСильные грозы ослабляют озоновый слой
В китайской лаборатории проросли семена риса, которые побывали на ЛунеВ китайской лаборатории проросли семена риса, которые побывали на Луне
Китай развернул свой флаг на ЛунеКитай развернул свой флаг на Луне
На Луне планируют развивать атомную энергетикуНа Луне планируют развивать атомную энергетику
NASA и Nokia запустят сеть 4G на ЛунеNASA и Nokia запустят сеть 4G на Луне
Голый землекоп оказался практически глухим не случайноГолый землекоп оказался практически глухим не случайно
Редчайший элемент оказался способным лечить ракРедчайший элемент оказался способным лечить рак
Лед на самой большой луне превратился в странное веществоЛед на самой большой луне превратился в странное вещество
Динозавр размером с колибри оказался ящерицейДинозавр размером с колибри оказался ящерицей
Последние новости
Подгружаем последние новости