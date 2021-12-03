Слой палеореголита на Луне оказался толще, чем ожидалось

Пыльная поверхность Луны — увековеченная на снимках лунных следов астронавтов «Аполлона» — образовалась в результате столкновения с астероидами и суровой космической среды, разрушавшей породу в течение миллионов лет. Древний слой этого материала, покрытый периодическими потоками лавы и ныне погребенный под лунной поверхностью, может дать новое представление о глубоком прошлом Луны, считает группа ученых.

NASA

Погребенный слой Луны, называемый палеореголитом, может быть гораздо толще, чем предполагалось ранее.

Исследователи обнаружили толстый слой палеореголита, примерно от 5 до 10 метров, зажатый между двумя слоями лавовых пород, возраст которых, как считается, составляет 2,3 и 3,6 миллиарда лет. Данные свидетельствуют о том, что палеореголит формировался гораздо быстрее — примерно 2 метра за миллиард лет.

На протяжении всей жизни Луны происходила вулканическая активность, в результате которой на поверхности откладывались лавовые породы. Эта порода распадается на пыль и почву — реголит — в результате неоднократных ударов астероидов и космического выветривания. Исследователи считают кратеры на Луне и используют компьютерные модели для определения скорости образования реголита.

Команда учёных разработала четырехэтапный процесс обработки данных для усиления сигнала и подавления шума в данных. Они наблюдали изменения в полярности по мере прохождения электромагнитных импульсов через плотные лавовые породы и палеореголит, что позволило команде провести различие между различными слоями.

Это исследование представляет собой геофизическое доказательство того, что электромагнитная проницаемость мала для палеореголита и велика для лавовых потоков. Полученные результаты могут указывать на более высокую метеоритную активность в Солнечной системе миллиарды лет назад.

Выработанные инструменты обработки данных могут быть использованы для интерпретации аналогичных данных, которые будут собраны во время будущих миссий на Луну, Марс или другие небесные тела Солнечной системы.

Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.



