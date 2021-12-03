Астронавты NASA совершили выход в открытый космос, отложенный из-за космического мусора

Астронавты NASA Томас Маршберн и Кайла Баррон в четверг совершили выход в открытый космос, во время которого заменили неисправную антенну связи и выполнили другие задачи.

Как сообщает CNN, выход в открытый космос начался в 6:15 утра по восточному поясному времени в США (в 13:15 по Киеву) и длился шесть с половиной часов.

NASA отложило на четверг выход в открытый космос, который первоначально был запланирован на вторник, после того, как получило предупреждение о космическом мусоре для Международной космической станции.

Лишь за несколько часов до того, как астронавты должны были выйти из МКС, агентство сообщило в своем аккаунте в Twitter , что "из-за отсутствия возможности по достоинству оценить риск" оно решило отложить выход в открытый космос до получения дополнительной информации.

Пока неясно, связано ли это предупреждение с космическим мусором, образованным после испытания Россией оружия для уничтожения спутников две недели назад.

"Получив в понедельник дополнительную информацию о позднем сообщении об обломках, NASA определило, что орбита мусора не представляет риска для запланированного выхода в открытый космос. После этого астронавты совершили выход и успешно выполнили все свои задания.

Они заменили узел антенны S-диапазона. По данным NASA, радиочастоты S-диапазона используются для передачи голоса и данных с низкой скоростью от космической станции на расстоянии более 220 миль (354 километра) диспетчерам полетов на земле.