Украина хочет присоединиться к проекту по высадке людей на Луну

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявляет, что Украина намерена присоединиться к проекту по отправке людей на Луну.

Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

"Украина максимально решительно настроена участвовать в международном проекте по возвращению человека на Луну. Мы – подписанты программы "Артемида". И я абсолютно уверен, что будем непосредственным участником процесса", – сказал Тафтай.

Он добавил, что украинская космическая отрасль имеет что предложить миру в этой сфере. В частности, в КБ "Южное" есть концепты, способные помочь построению Лунного поселения, созданию соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности, подаче кислорода и тому подобное.

Программа "Артемида" (Artemis) предполагает использование тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), нового космического корабля Orion для экипажа и посадочного модуля Starship, который доставит астронавтов на поверхность спутника Земли.

Планировалось, что высадка на Луну состоится в 2024 году, однако программа столкнулась с рядом проблем, не считая суда с Blue Origin. Среди них – недостаточное финансирование, а также задержка с разработкой ракеты. Ее первый запуск состоится не раньше второй половины февраля.

Кроме того, NASA нужно создать большое количество других необходимых технологий, например, лунные скафандры нового типа.

Перед посадкой на Луну NASA планирует провести два тестовых полета. Миссия Artemis I состоится без астронавтов, а Artemis II будет пилотируемой, но без посадки. На этом этапе, который запланирован на весну 2024 года, планируется осуществить запуск капсулы Orion вокруг Луны с астронавтами на борту.

В будущем NASA рассчитывает совершить как минимум 10 посадок на Луну, но для этого ему нужно больше денег, подчеркнул администратор NASA Нельсон.

Напомним, что в 1960-70 годах в рамках программы "Аполлон" NASA отправило к Луне семь миссий. "Аполлон-13" не смог приземлиться из-за взрыва кислородного баллона. Последней пилотируемой миссией стал "Аполлон-17" в декабре 1972 года.