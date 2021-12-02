Украина хочет присоединиться к проекту по высадке людей на Луну

Украинская космическая отрасль имеет что предложить мировому сообществу в сфере освоения Луны.

Украина хочет присоединиться к проекту по высадке людей на Луну

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявляет, что Украина намерена присоединиться к проекту по отправке людей на Луну.

Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

"Украина максимально решительно настроена участвовать в международном проекте по возвращению человека на Луну. Мы – подписанты программы "Артемида". И я абсолютно уверен, что будем непосредственным участником процесса", – сказал Тафтай.

Он добавил, что украинская космическая отрасль имеет что предложить миру в этой сфере. В частности, в КБ "Южное" есть концепты, способные помочь построению Лунного поселения, созданию соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности, подаче кислорода и тому подобное.

Программа "Артемида" (Artemis) предполагает использование тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), нового космического корабля Orion для экипажа и посадочного модуля Starship, который доставит астронавтов на поверхность спутника Земли.

Планировалось, что высадка на Луну состоится в 2024 году, однако программа столкнулась с рядом проблем, не считая суда с Blue Origin. Среди них – недостаточное финансирование, а также задержка с разработкой ракеты. Ее первый запуск состоится не раньше второй половины февраля.

Кроме того, NASA нужно создать большое количество других необходимых технологий, например, лунные скафандры нового типа.

Перед посадкой на Луну NASA планирует провести два тестовых полета. Миссия Artemis I состоится без астронавтов, а Artemis II будет пилотируемой, но без посадки. На этом этапе, который запланирован на весну 2024 года, планируется осуществить запуск капсулы Orion вокруг Луны с астронавтами на борту.

В будущем NASA рассчитывает совершить как минимум 10 посадок на Луну, но для этого ему нужно больше денег, подчеркнул администратор NASA Нельсон.

Напомним, что в 1960-70 годах в рамках программы "Аполлон" NASA отправило к Луне семь миссий. "Аполлон-13" не смог приземлиться из-за взрыва кислородного баллона. Последней пилотируемой миссией стал "Аполлон-17" в декабре 1972 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиковСветовые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков
В Moderna рассказали, когда появятся прививки от нового COVID штамма "Омикрон"В Moderna рассказали, когда появятся прививки от нового COVID штамма "Омикрон"
Млечный Путь лишили галактик-спутников
Водород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 годуВодород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 году
ВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавирусаВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Обнаружены кости первых людей, отравившихся ртутью. Останкам около 5000 летОбнаружены кости первых людей, отравившихся ртутью. Останкам около 5000 лет
NASA отложило высадку людей на Луну до 2025 годаNASA отложило высадку людей на Луну до 2025 года
Amazon хочет запустить на 4538 интернет-спутников Kuiper больше запланированногоAmazon хочет запустить на 4538 интернет-спутников Kuiper больше запланированного
На месте строительства Киевской окружной дороги обнаружили стоянки людей времен палеолитаНа месте строительства Киевской окружной дороги обнаружили стоянки людей времен палеолита
NASA проведёт реорганизацию для лучшей подготовки к будущим полётам на Луну и МарсNASA проведёт реорганизацию для лучшей подготовки к будущим полётам на Луну и Марс
Spacebit анонсировала первую украинскую миссию на Луну уже в следующем годуSpacebit анонсировала первую украинскую миссию на Луну уже в следующем году
Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на бортуСледующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
В США согласовали дополнительную дозу вакцины для людей со слабым иммунитетомВ США согласовали дополнительную дозу вакцины для людей со слабым иммунитетом
Илон Маск предложил помочь NASA с разработкой скафандра для полёта на ЛунуИлон Маск предложил помочь NASA с разработкой скафандра для полёта на Луну
Для миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективнаДля миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективна
Последние новости
Подгружаем последние новости