Названа дата запуска украинского спутника "Сич-2"

"Запуск планируется на 10 января 2022 года, но дата зависит от готовности ракетоносителя".

Названа дата запуска украинского спутника "Сич-2"
Український супутник "Січ-2-30"
Фото: facebook.com/oleguruskyi

Запуск украинского спутника "Сич-2-30" запланирован на начало следующего года. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"Наш космический аппарат "Сич-2-30" полностью готов. Запуск планируется на 10 января 2022 года, но дата зависит от готовности ракетоносителя", - сказал Тафтай.

Он добавил, что украинский спутник будет стартовать с космодрома во Флориде и будет доставлен на орбиту ракетоносителем Falcon-9 компании Space X.

Напомним, что создание космической системы дистанционного зондирования Земли "Сич" предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 годы и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 года.

Работы по созданию спутника ведутся с 2013 года. В начале февраля президент Владимир Зеленский поставил задачу запустить спутник именно в 2021 году. Его собирались приурочить к 30-летию независимости Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиковСветовые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков
В Moderna рассказали, когда появятся прививки от нового COVID штамма "Омикрон"В Moderna рассказали, когда появятся прививки от нового COVID штамма "Омикрон"
Млечный Путь лишили галактик-спутников
Водород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 годуВодород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 году
ВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавирусаВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX отложила запуск украинского спутника на январь, - ШмыгальSpaceX отложила запуск украинского спутника на январь, - Шмыгаль
NASA и SpaceX снова перенесли дату запуска Crew Dragon-3NASA и SpaceX снова перенесли дату запуска Crew Dragon-3
SpaceX запустила в космос очередную партию из 51 спутника для проекта StarlinkSpaceX запустила в космос очередную партию из 51 спутника для проекта Starlink
Firefly опубликовала подробное видео запуска и уничтожения ракеты AlphaFirefly опубликовала подробное видео запуска и уничтожения ракеты Alpha
Названа причина аварийной ситуации на роSSийском модуле, который вывел из строя МКСНазвана причина аварийной ситуации на роSSийском модуле, который вывел из строя МКС
NASA выбрало ракету Маска для запуска межпланетной станции для изучения спутника ЮпитераNASA выбрало ракету Маска для запуска межпланетной станции для изучения спутника Юпитера
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 88 спутниками на бортуSpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 88 спутниками на борту
КБ "Южное" заключило контракт по выводу на орбиту украинского спутника "Сич"КБ "Южное" заключило контракт по выводу на орбиту украинского спутника "Сич"
В честь украинского ученого Ивана Пулюя назвали планетуВ честь украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету
Гринпис: китайские дата-центры увеличат к 2035 году использование электроэнергии в четыре раза и нарастят выбросы вдвоеГринпис: китайские дата-центры увеличат к 2035 году использование электроэнергии в четыре раза и нарастят выбросы вдвое
Последние новости
Подгружаем последние новости