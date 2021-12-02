Названа дата запуска украинского спутника "Сич-2"

"Запуск планируется на 10 января 2022 года, но дата зависит от готовности ракетоносителя".

Запуск украинского спутника "Сич-2-30" запланирован на начало следующего года. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"Наш космический аппарат "Сич-2-30" полностью готов. Запуск планируется на 10 января 2022 года, но дата зависит от готовности ракетоносителя", - сказал Тафтай.

Он добавил, что украинский спутник будет стартовать с космодрома во Флориде и будет доставлен на орбиту ракетоносителем Falcon-9 компании Space X.

Напомним, что создание космической системы дистанционного зондирования Земли "Сич" предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 годы и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 года.

Работы по созданию спутника ведутся с 2013 года. В начале февраля президент Владимир Зеленский поставил задачу запустить спутник именно в 2021 году. Его собирались приурочить к 30-летию независимости Украины.