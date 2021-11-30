В Moderna рассказали, когда появятся прививки от нового COVID штамма "Омикрон"

Новый COVID-штамм "Омикрон" является опасным даже для вакцинированных граждан. В компании Moderna заявили, что для противостоянию новому штамму нужно создавать новую вакцину. Этот процесс может занять несколько месяцев.

В Moderna рассказали, когда появится прививка от нового COVID штамма “Омикрон“

Новый штамм, который обнаружили в Африке, имеет 32 мутации. Из-за большого количества мутаций в шиповидном белке нового COVID-штамма и его способности быстро распространяться среди людей вакцины, которые сейчас существуют, будут неэффективными.

Не только Moderna, но другие фармацевтические гиганты уже заявили о работе над разработкой новой вакцины.

Pfizer&BioNTech готовы адаптировать уже имеющуюся вакцину от коронавируса нового штамма. В компании ожидают большое количество данных лабораторных тестирований не позднее, чем через две недели, чтобы подтвердить, что штамм требует корректировок технологии производства вакцины.

В компании Johnson&Johnson и AstraZeneca также заявили о тестировании вакцины против нового штамма "Омикрон" в африканских странах.

В Moderna предложат добровольцам сделать третью бустерную дозу вакцины, пока будут длиться разработки нового препарата. По словам директора компании Moderna Стефана Банселя, медики не ожидали появления такого штамма, как "Омикрон", еще по крайней мере один или два года.

На сегодняшний день случаи заболевания COVID-штаммом "Омикрон" были зафиксированы в Африке, Канаде, США, а также в европейских странах - Великобритании, Чехии, Германии, Бельгии, Италии, Израиле. В Украине еще не было обнаружено ни одного случая.

Ранее сообщалось, по каким симптомам новый COVID-штамм “Омикрон” оказался опаснее “Дельты".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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