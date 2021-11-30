Новый штамм covid вряд ли вызовет новый виток пандемии — разработчик AstraZeneca

Обнаруженный в Южной Африке штамм коронавируса вряд ли будет представлять серьезную опасность для вакцинированных людей, считает директор Оксфордской группы по вакцинам Эндрю Поллард, сообщает Интерфакс-Украина.

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В эфире радио BBC 4 Поллард, чья группа разработала вакцину для компании AstraZeneca, назвал новый виток пандемии среди вакцинированных «крайне маловероятным».

«Мы оптимистично настроены, поскольку вакцины по идее должны работать и защищать от осложнений и в случае с этим штаммом. Однако несколько недель пойдет на то, чтобы убедиться в этом», — пояснил он.

Также Поллард заявил, что при необходимости новую вакцину против этого штамма можно будет разработать в сжатые сроки.

Напомним

Новый штамм covid-19, который был впервые обнаружен в Южной Африке, получил название «Омикрон». Он вызвал беспокойство специалистов, в частности, большим количеством мутаций.

После появления нового штамма Великобритания объявила о запрете полетов из шести африканских стран, включая Южную Африку, начиная с 26 ноября. Следом за ней подобные меры принял ряд других стран.

Инвесторы, в свою очередь, начали выходить из рисковых активов — так биткоин упал на 8% за один день.