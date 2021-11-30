Врач, обнаружившая «омикрон», назвала его симптомы «очень легкими». ВОЗ рекомендует не торопиться

Южноафриканский врач, первым обнаружившая штамм «омикрон», описала связанные с ним симптомы как «чрезвычайно легкие», сообщает CNBC.

Фото: cnbc.com

Доктор Анжелика Кутзи, глава Южно-Африканской медицинской ассоциации, рассказала BBC, что около 18 ноября она начала наблюдать пациентов с «необычными симптомами», несколько отличавшимися от симптомов доминирующего на сегодняшний день дельта-штамма.

Началось все с пациента, который пожаловался на усталость, зуд и головные боли, которые он испытывал последние несколько дней. В то же время у него не наблюдалось типичных для предыдущих вариантов covid кашля или потери вкуса.

Кутзи проверила мужчину на коронавирус и получила положительный результат. В этот же день она заметила еще несколько пациентов с необычными симптомами. Она описала симптомы во всех встретившихся ей или ее коллегам случаях как «очень мягкие», добавив, что пока никто не был госпитализирован.

ВОЗ предостерегает от поспешных выводов

ВОЗ заявила, что уйдут недели, чтобы полностью понять эффект «омикрона». Наблюдения Кутзи основываются на очень малой выборке и экспертов беспокоит большое количество мутаций нового штамма.

ВОЗ также обратила внимание на высокий риск повторного заражения и высокую скорость распространения «омикрона», на которые указывают предварительные данные. Анализ Financial Times предполагает, что эти свойства нового штамма могут вызвать новую волну заражений.

Может потребоваться некоторое время, чтобы полностью понять, какие специфические симптомы, если таковые существуют, присущи новому варианту.

Чрезмерная паника?

Ряд государств уже запретил поездки из нескольких южноафриканских стран, в которых был обнаружен новый штамм — шаг, который министр здравоохранения Южной Африки назвал «драконовским».

В ответ на вопрос BBC о целесообразности таких действий, Кутзи подчеркнула, что «омикрон», вероятно, уже проник в эти страны, даже если его пока не обнаружили.

О заражении новым штаммом доложили Великобритания, Франция, Израиль, Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия, Австралия, Канада и Гонконг, но пока не США .

«Дельта» никуда не исчез

Однако ВОЗ отмечает, что штамм «дельта» остается наиболее распространенным вариантом коронавируса и поэтому до сих пор представляет наибольшую угрозу.

«Более 99% заражений по всему миру вызваны дельта-вариантом, и невакцинированные продолжают умирать», — сказала CNBC главная научная сотрудница организации Сумья Сваминатан.

Она считает, что дельта должна быть в приоритете, пока продолжаются исследования омикрона.

Рынки частично восстановились

26 ноября, когда впервые появились новости о новом штамме, фондовые рынки просели по всему миру. Европейские акции закрылись на худшей более чем за год отметке, фьючерсы на американские акции резко упали, биткоин потерял около 8% в цене.

За выходные тревога несколько спала и рынки начали восстанавливаться.