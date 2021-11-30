В Токио открылось кафе, где посетителей обслуживают роботы

В Токио открылось кафе Diverse Avatar Working Network, в котором посетителей обслуживают роботы-официанты. Ими дистанционно управляют люди с боковым амиотрофическим склерозом и другими тяжелыми физическими заболеваниями, пишет Процесс со ссылкой на Quartz.

В Токио открылось кафе, где посетителей обслуживают роботы
Фото: japantimes.co.jp

Концепцию DAWN придумала молодая IT-компания Ory Laboratory. Работы OriHime-D встречают посетителей, подают заказы и убирают посуду со столов.

Каждый робот оснащен встроенной камерой, микрофоном и динамиками, а также специальными дисплеями, на которых отображаются имена и фотографии операторов. OriHime-D может управляться даже взглядом удаленного оператора.

Такая модель роботов поможет найти работу тем, кто вынужден оставаться дома из-за ухода за детьми, обучения или по другим причинам. Проблема разработки решений для населения, привязанного к дому, стоит в Японии особенно остро. Более четверти населения страны не может работать из-за физических недостатков, психических расстройств или возраста.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиковСветовые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков
Млечный Путь лишили галактик-спутников
Водород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 годуВодород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 году
ВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавирусаВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавируса
Фото дня: колоссальная ударная волна в туманности Бегущего человекаФото дня: колоссальная ударная волна в туманности Бегущего человека
Блок рекламы


Похожие новости
Столкнувшиеся роботы вызвали пожар на складе крупнейшего онлайн-магазина ВеликобританииСтолкнувшиеся роботы вызвали пожар на складе крупнейшего онлайн-магазина Великобритании
В армии США будут служить грозные роботы-танкиВ армии США будут служить грозные роботы-танки
Четвероногие роботы получили собственные колесаЧетвероногие роботы получили собственные колеса
Как роботы помогут в исследовании прямой кишкиКак роботы помогут в исследовании прямой кишки
В следующие десять лет в Европе роботы займут более 50 млн рабочих местВ следующие десять лет в Европе роботы займут более 50 млн рабочих мест
Будущее рядом: роботы из биологических тканейБудущее рядом: роботы из биологических тканей
Роботы Boston Dynamics помогают врачам бороться с коронавирусомРоботы Boston Dynamics помогают врачам бороться с коронавирусом
В Токио открыли кафе, где трудятся роботы Pepper и обычные официантыВ Токио открыли кафе, где трудятся роботы Pepper и обычные официанты
Роботы будущего смогут обучаться сами чему угодноРоботы будущего смогут обучаться сами чему угодно
Роботы-охранники оказались трусливыми шпионамиРоботы-охранники оказались трусливыми шпионами
Последние новости
Подгружаем последние новости