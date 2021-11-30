В Токио открылось кафе, где посетителей обслуживают роботы

В Токио открылось кафе Diverse Avatar Working Network, в котором посетителей обслуживают роботы-официанты. Ими дистанционно управляют люди с боковым амиотрофическим склерозом и другими тяжелыми физическими заболеваниями, пишет Процесс со ссылкой на Quartz.

Фото: japantimes.co.jp

Концепцию DAWN придумала молодая IT-компания Ory Laboratory. Работы OriHime-D встречают посетителей, подают заказы и убирают посуду со столов.

Каждый робот оснащен встроенной камерой, микрофоном и динамиками, а также специальными дисплеями, на которых отображаются имена и фотографии операторов. OriHime-D может управляться даже взглядом удаленного оператора.

Такая модель роботов поможет найти работу тем, кто вынужден оставаться дома из-за ухода за детьми, обучения или по другим причинам. Проблема разработки решений для населения, привязанного к дому, стоит в Японии особенно остро. Более четверти населения страны не может работать из-за физических недостатков, психических расстройств или возраста.