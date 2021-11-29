Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков

 Мечта любого фаната саги, световой меч, – вещь, невозможная на современном уровне развития технологий, потому что заставить два луча света взаимодействовать друг с другом, как полоски стали, очень сложно. Но всё-таки возможно: первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков
Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков
Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков

В "Звездных войнах" световые мечи скрещиваются со страшным треском и разрубают любые материалы. Успехи нашей цивилизации пока не столь впечатляющи Lucasfilm Ltd. 

В обычных условиях два потока света не взаимодействуют друг с другом: попробуйте представить, как луч настольной лампы не пускает в комнату свет солнца! Но ученым из Института Макса Планка в 2016 году удалось заставить пучки фотонов взаимодействовать при помощи всего лишь одной органической молекулы.

Безразличие к себе подобным — фундаментальное свойство фотона. Однако в некоторых средах они меняют свое поведение. До сих пор удавалось «остановить» поток световых частиц в специальных камерах, заполненных охлажденным рубидием. Очутившись в таких условиях, фотоны прерывали свой полет, приобретали массу и соединялись в некое подобие парных молекул.

Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков

Фиолетовый и зеленый - начальные лучи, желтый и синий - конечные. MPI for the Science of Light 

В новом эксперименте контрольный луч света, аккуратно наведенный на единственную органическую молекулу, изменял ее свойства таким образом, что второй — опытный — луч, проходил через ранее непроницаемую для него молекулу. На выходе получались два луча, неравные исходным по энергии и направлению. Фактически несколько фотонов контрольного луча смогли «толкнуть» второй.

Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков

Красные сферы означают молекулы-посредники, желтый луч - контрольный, красный - опытный. MPI for the Science of Light

Группа ученых под руководством Вахида Сандогара сталкивает фотоны не из желания примкнуть к светлой стороне Силы: результаты этих исследований могут стать серьезным шагом в создании фотонной материи и фотонного компьютера.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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