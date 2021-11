Световые мечи могут стать реальностью благодаря удивительному открытию физиков

Мечта любого фаната саги, световой меч, – вещь, невозможная на современном уровне развития технологий, потому что заставить два луча света взаимодействовать друг с другом, как полоски стали, очень сложно. Но всё-таки возможно: первые шаги в этом направлении уже сделаны.

В "Звездных войнах" световые мечи скрещиваются со страшным треском и разрубают любые материалы. Успехи нашей цивилизации пока не столь впечатляющи Lucasfilm Ltd.

В обычных условиях два потока света не взаимодействуют друг с другом: попробуйте представить, как луч настольной лампы не пускает в комнату свет солнца! Но ученым из Института Макса Планка в 2016 году удалось заставить пучки фотонов взаимодействовать при помощи всего лишь одной органической молекулы.

Безразличие к себе подобным — фундаментальное свойство фотона. Однако в некоторых средах они меняют свое поведение. До сих пор удавалось «остановить» поток световых частиц в специальных камерах, заполненных охлажденным рубидием. Очутившись в таких условиях, фотоны прерывали свой полет, приобретали массу и соединялись в некое подобие парных молекул.

Фиолетовый и зеленый - начальные лучи, желтый и синий - конечные. MPI for the Science of Light

В новом эксперименте контрольный луч света, аккуратно наведенный на единственную органическую молекулу, изменял ее свойства таким образом, что второй — опытный — луч, проходил через ранее непроницаемую для него молекулу. На выходе получались два луча, неравные исходным по энергии и направлению. Фактически несколько фотонов контрольного луча смогли «толкнуть» второй.

Красные сферы означают молекулы-посредники, желтый луч - контрольный, красный - опытный. MPI for the Science of Light

Группа ученых под руководством Вахида Сандогара сталкивает фотоны не из желания примкнуть к светлой стороне Силы: результаты этих исследований могут стать серьезным шагом в создании фотонной материи и фотонного компьютера.